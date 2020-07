“Stragusto in musica” da giovedì per la stagione estiva di Ostra

OSTRA – Come ogni anno prende il via il cartellone estivo promosso dal Comune di Ostra. Questa stagione è indubbiamente particolare e per certi versi surreale: l’emergenza Covid-19, ancora in atto benché meno drammatica rispetto alle fasi iniziali, ha lasciato il segno e ha imposto una serie di problematiche organizzative tutt’altro che facili da affrontare.

“Ma la nostra cittadina – si legge in una nota dell’Assessorato alla Cultura di Ostra -, che si fregia anche del titolo di “Città della musica”, non poteva restare senza appuntamenti socio-culturali che potessero mostrare e far vivere a cittadini e turisti, il suo caratteristico centro storico. Parte così OSTRA ESTATE 2020, coordinata dall’ufficio Cultura del Comune di Ostra insieme al prezioso e fondamentale supporto delle varie associazioni locali e delle realtà commerciali, che hanno saputo intessere una rete di collaborazione mettendo ciascuno le proprie passioni e capacità a disposizione della collettività.

“Ed è così che nasce il progetto ’STRAGUSTO IN MUSICA, un format che ci accompagnerà per tutti i giovedì di luglio, a partire dalle ore 19.30.

Protagoniste dell’evento saranno le attività enogastronomiche del centro e delle frazioni: menù sfiziosi e animazione musicale per le vie del centro storico. Il progetto nasce dalla voglia di poter creare un momento di condivisione in cui ritrovarsi per riallacciare i rapporti con le persone e con le realtà del territorio, approfittando della possibilità dello shopping by night.

“Il rispetto dei protocolli sanitari volti al contenimento e alla diffusione del virus, è stato il filo conduttore delle nostre scelte.

Animazioni musicali e degustazioni saranno nel pieno rispetto della normativa vigente.

Siamo consapevoli che il virus è ancora presente e va contrastato con le misure adeguate. Siamo certi che il rispetto dei protocolli, la collaborazione e la responsabilità civile che ci ha contraddistinto nei momenti più difficili di questa pandemia, ci permetterà di condividere piacevoli momenti.

“Ringraziamo di cuore tutti coloro che, seppure in breve tempo e con poco preavviso, si sono resi disponibili ad impegnarsi per la buona riuscita di questo evento che ci auguriamo possa risollevare gli animi di tutti, recuperando l’allegria e la voglia di stare insieme, nel pieno rispetto di tutte le attuali normative. Vi aspettiamo- conclude l’Assessorato alla Cultura – ad Ostra giovedì 9 luglio con ’STRAGUSTO IN MUSICA!”

