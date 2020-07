Lavori in corso all’asilo Albero Azzurro di Fano: in arrivo pannelli fotovoltaici e illuminazione a led

FANO – Sono iniziati in questi giorni i lavori di efficientamento energetico della Scuola dell’Infanzia Albero Azzurro di San Lazzaro.

Lo stabile di Via del Lavoro presentava gravi lacune ormai da tempo all’impianto di riscaldamento che costringevano l’amministrazione a costanti lavori di manutenzione.

Dal prossimo anno scolastico invece, grazie ad un investimento di 170mila euro (comprensivo dei costi di progettazione) la scuola dirà addio al vecchio impianto di riscaldamento che sarà sostituto da un nuovissimo impianto a pompa di calore alimentato con panelli fotovoltaici, con conseguente risparmio in termini di costi e di consumi, nell’ottica di risparmio energetico e di salvaguardia ambientale che sta perseguendo l’amministrazione. La scuola passa da classe energetica F a B con un risparmio stimato di circa 130kw/h.

L’intervento, quindi, ridurrà notevolmente i costi di gestione e migliorerà la qualità degli ambienti. “A lavori finiti – conclude Tonelli – l’Albero Azzuro sarà dotato di un impianto di climatizzazione estate e inverno altamente efficiente dal punto di vista dei consumi, semplice nella gestione, con potenza modulante in base all’occupazione dei locali ed alle condizioni climatiche esterne. Tutti i corpi illuminanti saranno sostituiti con dei led che consentono un minor consumo elettrico, maggiore durata e migliore qualità dal punto di vista dell’illuminazione”.

Il cantiere, per quanto riguarda le opere, terminerà entro agosto mentre l’impianto entrerà in funzione con l’inizio del nuovo anno scolastico.

L’investimento è stato possibile grazie alle risorse destinate al Comune di Fano dalle legge finanziaria del 27 dicembre 2019 in materia di contributi per investimenti destinati all’efficientamento energetico, all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

“Sarà un impianto molto moderno e tecnologico – conclude Tonelli – con i nuovi terminali ad espansione diretta controllabili singolarmente con comandi a filo parete per ogni locale e mediante comando centralizzato, gestibile anche attraverso controllo remoto. Inoltre ogni locale sarà provvisto di sonda remota, posta a filo pavimento, per garantire il rilevamento della temperatura ambiente evitando sprechi di calore”.

