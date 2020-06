Paolo Landi: “Rinviamo la riqualificazione di piazza Simoncelli alla prossima Amministrazione”

di PAOLO LANDI*

SENIGALLIA – Servirebbe una pausa di riflessione sulla necessità di intervenire subito con il restauro di piazza Simoncelli dove non è in discussione la qualità progettuale specifica, bensì il modo di procedere come intervento fine a se stesso che denuncia la solita mancanza di visione strategica. D’altra parte la previsione di spesa è stralciata dal bilancio comunale e non deriva da alcun finanziamento esterno che rischierebbe di perdersi.

La piazza non può prescindere da un progetto più esteso che contempli tra l’altro anche il recupero di palazzo Gherardi altrimenti rischia di diventare un tassello incongruente di uno scorcio urbano mal riuscito.

Questa urgenza di procedere subito non si giustifica in alcun modo potendosi tranquillamente rinviare alla prossima amministrazione magari con un più completo progetto di pianificazione integrata che non faccia rimpiangere un intervento affrettato e senza togliere il merito a chi ne ha pensato il recupero.

*Ingegnere

