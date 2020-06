Finito il lockdown Saltarelli ed il Jangel Team pronti a tornare in sella nel National SBK 1000

SENIGALLIA – In tempi di coronavirus tutto il mondo dello sport si è fermato per rispettare le regole dettate dalla pandemia. Ma ognuno come può ha continuato la preparazione sia fisica atletica per i piloti che meccanica per le moto ed oggi arrivati alla cosiddetta fase 3 i team sono pronti a ripartire.

E’ il caso del centauro senigalliese Simone Saltarelli che sta scalpitando per tornare in pista ed ormai è questione di pochi giorni, si parla del 18 giugno, per far risuonare il motore della sua Yamaha 1000 in pista per i primi test.

Anche il campionato, il National Trophy, classe SBK 1000 è pronto a ripartire, ultime informazioni danno come data il prossimo luglio al Mugello. Intanto però sia team che pilota si stanno muovendo, e proprio nei giorni scorsi è stata fatta la presentazione ufficiale del Team, tramite una seguitissima diretta facebook che ha raggiunto circa 4mila visualizzazioni, cifre da team ufficiale.

Una presentazione fortemente voluta dal Team Manager del Jangel MotorSport Marco Giovannangelo, che ha mostrato le due nuove moto Yamaha la 600 per Emanuele Pusceddu e la 1000 per il senigalliese Simone Saltarelli con le nuove livree. Motivato e convinto del lavoro fatto quest’inverno :”Ringrazio il team per il lavoro svolto questo inverno – afferma Saltarelli – Ci siamo sentiti continuamente ed ogni volta abbiamo fatto un piccolo passo avanti. Nel National Trophy il livello è molto alto ed ha raggiunto livelli di competizione degno di campionati più blasonati. Lo scorso campionato eravamo sempre tra i primi 6, e sono convinto che anche quest’anno potremmo lottare per le prime posizioni. Appena possibile tornerò in pista così da valutare in prima persona la moto e gli sviluppi delle gomme Dunlop.”

Determinazione e volontà di fare bene anche da parte di tutto il team :” Nonostante il lungo fermo abbiamo lavorato sodo tutti quanti. Per questo ringrazio Aldo Ciccone Racing Manager Goodyear Dunlop Italia ed Andrea Fabretti R&D YSS Suspension Italy per il supporto che ci hanno mostrato e la volontà di permetterci di crescere. Faremo il possibile con i nostri piloti di cercare sempre il òodio ed ottenere risulati.”

Intanto il Team sta crescendo di notorietà per il buon lavoro svolto ed infatti il prossimo giovedì 4 giugno alle ore 20 sul canale 228 di Sky MS Motor Tv andrà in onda la presentazione del team.

