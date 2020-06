Da mercoledì tornano le passeggiate alla scoperta del castello di Mondolfo

MONDOLFO – E’ l’appuntamento classico dell’estate, anche per fuggire dall’afa del litorale ed immergersi fra antiche fortificazioni e luoghi ricchi d’arte l’iniziativa a partecipazione gratuita “Alla scoperta di uno dei Borghi più Belli d’Italia: Mondolfo”.

Le Passeggiate al Castello che, per tutta l’estate ogni mercoledì dall’1 luglio e sino al 26 agosto 2020 conducono a visitare l’abitato antico racchiuso nella duplice cortina muraria quattrocentesca frutto del genio militare dell’architetto senese Francesco di Giorgio Martini. Con ritrovo alle ore 21 presso il Complesso Monumentale di Sant’Agostino il percorso di visita accompagnato dai volontari dell’Archeoclub d’Italia comprende pure i Musei civici. Sarà infatti possibile scoprire non solo l’Armeria del Castello, dove ad accogliere i visitatori sarà un armigero in costumi medievali, ma soffermarsi anche sulla macchina oraria pontificia, custodita ai Musei, e realizzata nel 1858 dai maestri orologiai Mei e Galli. Un grande orologio da torre, completamente restaurato nell’ambito del progetto “La scuola adotta un monumento” con l’Istituto Comprensivo “E.Fermi”, e che oggi permette di conoscere gli antichi segreti di questi affascinanti meccanismi che, a Mondolfo, segnarono il passaggio dalle ore italiche alle ore gallicane.

A partecipazione gratuita per le passeggiate al castello è indispensabile la prenotazione telefonando al 366.5608563 in orario di apertura dei Musei civici. Il ritrovo dei partecipanti è fissato appunto alle ore 21 presso il chiostro al Complesso Monumentale di S.Agostino, per partire poi alle 21,15 alla scoperta di uno dei Borghi più Belli d’Italia. Un progetto realizzato con la collaborazione dei volontari dell’Archeoclub d’Italia e la promozione del Comune di Mondolfo.

Per partecipare sarà necessario avere mascherina e gel igienizzante, così come la guida ad ogni partenza darà le informazioni che consentiranno a tutti i presenti di svolgere le escursioni in sicurezza. L’iniziativa, si ripeterà tutti i mercoledì feriali sino a fine agosto sempre a partecipazione gratuita e previa prenotazione obbligatoria al 366.5608563 in orario di apertura dei Musei civici. Per informazioni: www.castellodimondolfo.it – www.comune.mondolfo.pu.it

