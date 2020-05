“Viviamo un’ecatombe economica ma a Senigallia la priorità del Pd è la banda larga”

Decisa presa di posizione dei consiglieri comunali di Unione Civica, Forza Italia e Fratelli d’Italia

SENIGALLIA – “Ieri pomeriggio – si legge in una nota diffusa dai consiglieri comunali di Unione Civica, Forza Italia e Fratelli d’Italia – si è svolta la prima commissione, in videoconferenza, per ridiscutere la proposta di delibera “Approvazione regolamento per la concessione in uso di infrastrutture di pubblica illuminazione per impianti di comunicazione elettronica” dopo un precedente rinvio per approfondimenti. Con un colpo di mano, la maggioranza, nonostante le richieste dell’opposizione (Sartini e Mandolini in primis) di invio di necessaria documentazione (tra cui la fondamentale zonizzazione del territorio) ha preteso di votare – con una fretta a dir poco sospetta – il licenziamento della pratica alla faccia della trasparenza.

“Premettiamo che siamo per il potenziamento della rete con connettività a banda larga e ultralarga, da parte nostra quindi c’è la volontà di favorire lo sviluppo tecnologico a beneficio di cittadini e imprese. Ma ciò non può essere fatto senza lo studio necessario e senza dare modo all’opposizione di conoscere tutta la documentazione. Un modo di fare ancora più sospetto se si pensa che si è voluto licenziare la pratica quando ancora non siamo usciti dalle implicazioni economiche dell’era Covid 19, addirittura ritenendola più prioritaria degli interventi a difesa degli operatori economici. Un fatto a dir poco inquietante.

“Lo stesso presidente di commissione Rebecchini, pur dichiarando necessaria la formulazione di un regolamento per disciplinare gli interventi del privato, sottolineava e invitava con forza la maggioranza a dare altri quindici giorni di tempo ai commissari perché tutti potessero avere risposte chiare. La maggioranza non ha sentito ragioni forzando la mano e pretendendo un voto al buio. Si arriverà pertanto in Consiglio comunale in tempi record, costringendo il Consiglio – si legge sempre nel documento diffuso mdai consiglieri di Unione Civica, Forza Italia e Fratelli d’Italia -, in un periodo in cui i nostri operatori economici non sanno se riusciranno a sopravvivere per i prossimi mesi, ad affrontare quella che oggi sembrava una questione non prioritaria ma che, a quanto pare, risulta di enorme interesse per qualcuno. Perchè?”

