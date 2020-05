Senigallia Città Resiliente: ecco le modalità per formulare entro il 14 luglio le osservazioni alla Variante

SENIGALLIA – Come già annunciato nei gironi scorsi, a causa della crisi sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19, il Comune di Senigallia ha deciso di prorogare fino al 14 luglio la possibilità di formulare osservazioni alla variante parziale al Prg denominata “Città Resiliente”. Lo strumento urbanistico è stato adottato dal consiglio comunale lo scorso 30 gennaio, insieme al Rapporto ambientale e alla Sintesi non tecnica redatta secondo le “Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”.

Sulla home page del sito istituzionale www.comune.senigallia.an.it è possibile scaricare l’avviso di proroga dei termini e uno schema indicativo per la formulazione delle osservazioni, oltre a trovare tutte le indicazioni per la consultazione degli elaborati della variante, anche on line.

Nel periodo di chiusura al pubblico degli uffici comunali per l’emergenza Covid-19, la consultazione degli atti relativi alla variante in forma cartacea è sempre consentita previa prenotazione ai seguenti numeri di telefono: 0716629318 – 0716629281 Ufficio Affari istituzionali (per appuntamenti dal lunedì al venerdì) o 0716629288 Ufficio di Polizia Locale (per appuntamenti di sabato e nei giorni festivi).

Al fine di limitare il più possibile gli spostamenti, chiunque avesse necessità di un confronto tecnico finalizzato alla redazione e presentazione di eventuali osservazioni alla variante, potrà prendere contatti con l’ufficio Governo del Territorio e Protezione Civile con le seguenti modalità: 1) chiamando al numero 0716629246; 2) inviando una e-mail agli indirizzi di posta elettronica d.giuliani@comune.senigallia.an.it oppure l.mariani@comune.senigallia.an.it, specificando il tema dell’incontro e un recapito telefonico, in modo tale da poter essere ricontattati in merito alla richiesta.

Per i cittadini che non hanno la possibilità di inviare una Pec, è possibile in via straordinaria inviare l’osservazione con allegato un documento di identità a d.giuliani@comune.senigallia.an.it (a cui farà seguito una e-mail di corretta ricezione e protocollazione).

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it