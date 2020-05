Mangialardi: “Pronti a recepire le risorse europee per migliorare gli ospedali di Senigallia, Jesi e Fabriano”

In veste di presidente dell’assemblea dei sindaci dell’Area vasta 2 ha incontrato la direttrice dell’Asur Marche Nadia Storti e il direttore dell’Area vasta 2 Giovanni Guidi

SENIGALLIA – Il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi, in veste di presidente dell’assemblea dei sindaci dell’Area vasta 2, ha incontrato questa mattina la direttrice del l’Asur Marche Nadia Storti e il direttore dell’Area vasta 2 Giovanni Guidi.

La riunione è servita a definire la cornice dei bisogni del territorio e, in particolare, delle tre strutture ospedaliere di Senigallia, Jesi e Fabriano.

“Ringrazio la dottoressa Storti e il dottor Guidi – afferma Mangialardi – per questa utile occasione di confronto sulle necessità dell’area vasta, anche alla luce dei punti di forza e di debolezza evidenziati dalla crisi sanitaria innescata dall’epidemia di Covid19. Abbiamo iniziato a parlare di investimenti, progettazione all’interno delle strutture, piano occupazionale e nuove strumentazioni. Temi che andremo ad approfondire a breve in due importanti momenti, l’assemblea dei sindaci dell’area vasta 2 in programma lunedì, che vedrà la presenza anche del presidente Luca Ceriscioli, e il Consiglio Grande dedicato alla sanità senigalliese, che abbiamo organizzato per giugno insieme al presidente del consiglio comunale Dario Romano. L’obiettivo è essere pronti a recepire le risorse che certamente arriveranno dal ministero e dall’Unione europea con progetti concreti, volti a potenziare i nostri ospedali e la medicina del territorio”.

