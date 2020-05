E’ morto improvvisamente questa sera il graphic designer ed art director Giuliano De Minicis

E’ stato stroncato da un infarto mentre, insieme ad alcuni amici, stava giocando a tennis a Ponte Rio di Trecastelli. Direttore creativo e titolare della “dmpconcept” di Senigallia. Originario di Fermo, abitava da tanti anni a Marotta. Aveva 65 anni

SENIGALLIA – E’ deceduto improvvisamente, questa sera, poco dopo le 19, il graphic designer ed art director Giuliano De Minicis. Aveva 65 anni. Giuliano è stato stroncato da un infarto mentre, insieme ad alcuni amici, stava giocando a tennis, nei campi di Ponte Rio, a Trecastelli. Ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. Sul posto è anche intervenuta, da Senigallia, un’ambulanza medicalizzata.

Originario di Fermo, Giuliano De Minicis, abitava da tanti anni a Marotta. Direttore creativo e titolare della “dmpconcept” con sede a Senigallia, ha ideato e coordinato, nel corso della sua lunga attività, moltissimi eventi culturali e sociali.

Socio dell’Associazione Italiana Design Comunicazione Visiva dal 1988, ha fatto parte di commissioni culturali ed è stato responsabile di progetti formativi e di marketing per imprese, istituzioni e scuole professionali.

Inoltre Giuliano de Minicis ha realizzato progetti di comunicazione integrata, multimediali e web per molteplici enti pubblici e società private. Ha lavorato nell’allestimento di importanti mostre in Italia e all’estero tra le quali: Mario Giacomelli: La terra e la notte; Munera: I doni di Pio IX; Madonna di Senigallia: La luce e il mistero; 1° Mostra Internazionle di Rilegatura d’arte per il bicentenario di G. Leopardi; Nori di Nobili presso il Parlamento Europeo a Buxelles; Lacrime di smalto; La Grazia e la Luce; Venti Futuristi; la Raccolta Bojani ceramiche contemporanee.

Con la collezione de ‘Il Cappellaio pazzo’ di cui è stato l’ideatore e l’art director, è stato invitato al Préte-à-porter di Parigi, ad Alta Moda Roma e in diversi altri eventi in Europa. Ha curato numerose pubblicazioni e video promozionali legati al territorio tra cui Graffiature: I Paesaggi di Tullio Pericoli e Mario Giacomelli; I cantastorie; Tesori artistici e religiosi delle Marche e tanti altri.

Inoltre Giuliano de Minicis è stato ideatore e direttore artistico di numerosi eventi fortemente legati all’identità di imprese o territori come ‘Il cappello di Paglia’; ‘Concerti per parole e acqua’; ‘Premio Nazionale Il Coraggio delle Donne’; ‘Tre Castelli e un tramonto’; ‘Premio Vallesina’ di cui ha curato tutte le serate di gala e altre iniziative di solidarietà.

Tra gli interventi sperimentali didattici ed educativi, suo è anche ‘Persone che crescono’, originale format teatrale ospitato in diversi importanti festival e meeting in Italia e ‘Donna che non fu mai doma’ sulla storia della pittrice Nori De’Nobili. È inoltre autore di interventi sperimentali didattici ed educativi.

Ha anche realizzato progetti per la Provincia di Ancona; Confindustria Club della Qualità di Ancona; CIS Consorzio Intercomunale Servizi Vallesina; diversi Comuni delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro; per l’Asite di Fermo; l’Assam; l’Asur Ancona; l’Avis Marche; la Cisagest; il Coos Marche; la Diocesi di Senigallia; l’Ebam Ente Bilaterale Artigianato Marche; l’Envia; lo Iom Istituto Oncologico Marchigiano; l’Istituto Santo Stefano e per numerose aziende private (BoxMarche, Paradisi, Lordflex, Bora, Pennacchioni, Pieralisi, Mufle, Garbini Consulting, ecc.).

Ideatore anche di eventi tra cui: “I cappelli storici dei Carabinieri”, “il Cappellaio pazzo”; “Spazio Infocittà”, Concerti per “Parole ed acqua”, “Tre castelli e un tramonto”, “Premio Vallesina”, “CISincontra” etc.

E’ stato anche art director di pubblicazioni tra cui: “XX anni di Ordine dei Giornalisti delle Marche”, “Tesori artistici e religiosi delle Marche”, “Il passato che abbiamo davanti”; di Cataloghi e di Video tra cui: “La nuova gioventù”, “Guida al 118” e vari video aziendali e spots pubblicitari.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it