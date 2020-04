Sottopassi più sicuri a Marotta con i nuovi sistemi di controllo

Il vice sindaco Carlo Diotallevi: “Installate telecamere di videosorveglianza, semafori e sensori nei sottopassi carrabili”

MAROTTA – Al fine di incrementare la sicurezza dei sottopassi carrabili di Marotta, l’Amministrazione comunale ha predisposto un nuovo sistema di controllo e allertamento.

Un sistema, quello installato nei giorni scorsi, che interessa al momento i sottopassi di Via Togliatti e Via Foscolo e che prossimamente verrà esteso anche al “sottopasso delle rane” di Marotta nord.

“L’impianto, oltre ai semafori che segnalano agli automobilisti il divieto di accesso ai sottopassi in caso di allagamento, – ha tenuto a precisare l’Assessore alla sicurezza Carlo Diotallevi – prevede anche un sistema di videosorveglianza che trasmette immagini della situazione dei sottopassi h24 a tecnici e Polizia Locale. Inoltre sono stati installati anche dei sensori collegati ad un combinatore telefonico che in caso di allagamento avvisa contemporaneamente più numeri di telefono al fine di ottenere un intervento immediato per il ripristino della viabilità.

In questo modo avremo sempre sotto controllo la situazione dei sottopassi carrabili per garantire a tutti i cittadini e ad eventuali soccorsi la massima sicurezza e accessibilità della zona mare. Telecamere che potranno essere utili anche alle Forze dell’ordine durante tutto l’anno al fine di tenere maggiormente monitorati gli accessi sulla zona mare di Marotta e che si vanno a sommare alle altre 8 già presenti sul territorio comunale.

