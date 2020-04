Anche a Ostra Vetere consegnate le mascherine alla cittadinanza

OSTRA VETERE – La drammatica situazione legata alla pandemia ha da subito destato ogni utile attenzione da parte dell’Amministrazione comunale che, in collaborazione con il Servizio Sociale d’Ambito e la Protezione Civile, si è immediatamente mossa per fornire idoneo sostegno a tutta la popolazione.

Sono stati attivati tempestivamente gli interventi in favore delle categorie vulnerabili con una prima fase di distribuzione di mascherine agli ultra settantenni, con l’attivazione dei servizi di pasti, spesa e medicinali a domicilio, oltreché consegna dei buoni spesa, adottando ogni procedura immediata e veloce su tutto il territorio comunale.

L’assiduo e capillare servizio del Gruppo Comunale della Protezione Civile, casa per casa, ha permesso all’Amministrazione di favorire le famiglie in condizioni di difficoltà e ogni altro cittadino richiedente solidarietà.

Come programmato, in questi giorni è terminata la distribuzione di circa 10.000 mascherine a tutti gli abitanti del Comune e sono stati distribuiti buoni spesa ai nuclei familiari per un totale complessivo di 13.800 euro, il tutto a completamento delle azioni rapide di aiuto cui sono seguiti comprensibili adattamenti in base alle necessità via via accertate e secondo le possibilità di intervento.

Un ringraziamento da parte del Sindaco e degli amministratori va a tutti i volontari del Gruppo comunale della Protezione Civile che si sono adoperati e si stanno adoperando affinché nessuno venga lasciato solo, con invito a tutti sull’uso appropriato e continuo dei dispositivi e con preghiera ai cittadini di segnalare ulteriori necessità o eventuali sviste o mancanze.

Nella foto (di archivio): il sindaco ed i volontari della Protezione civile

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it