L’opposizione accusa: “Con l’alibi del Coronavirus a Trecastelli viene bloccato il protocollo sicurezza della Prefettura di Ancona”

TRECASTELLI – Dai consiglieri comunali di minoranza Nicola Peverelli, Giorgio Terenzi, Gloria Montironi e Massimo Lorenzetti riceviamo: “Per il sindaco di Trecastelli e la sua maggioranza di centrosinistra, il protocollo proposto dalla Prefettura di Ancona denominato “Controllo del Vicinato” costituirebbe un ostacolo al ritorno alla normalità, vista l’emergenza sanitaria in atto legata alla diffusione del Coronavirus covid 19.

“In un momento storico particolarmente critico ed in piena emergenza sanitaria, mai avremmo potuto immaginare che la maggioranza sarebbe ricorsa alla strumentalizzazione di tale emergenza per bocciare un progetto largamente attuato con profitto in moltissimi comuni italiani, già siglato nei comuni di Arcevia, Polverigi Loreto, ed in programma ad Ostra. Un progetto che prevedeva la formazione di cittadini segnalatori di atti criminali nel nostro territorio, adeguatamente formati dalle Forze dell’Ordine, che avrebbero collaborato per coadiuvarne e supportarne l’importantissimo ed insostituibile lavoro di prevenzione e repressione dei reati.

“La bocciatura del protocollo prefettizio, che avremmo potuto attuare nel corso dell’intera consiliatura (quasi 5 anni), toglie a Trecastelli l’opportunità di un territorio più sicuro ed un valido sostegno all’encomiabile lavoro svolto dalle nostre Forze dell’Ordine, sempre in prima linea per preservare la nostra sicurezza e la nostra incolumità.

“Non certo miglior sorte ha ricevuto la nostra mozione diretta alla partecipazione ad un futuro bando ministeriale per l’acquisto, con risorse statali, di una macchinetta mangia plastica, ossia un ecocompattatore che avrebbe favorito ed incentivato la raccolta differenziata, riconoscendo ai cittadini incentivi quali eventuali sconti sulla Tari o buoni spesa da consumare negli esercizi commerciali di Trecastelli.

“Nel nostro ruolo di consiglieri di minoranza, invitiamo la maggioranza ad un maggior senso di responsabilità, evitando di assumere decisioni sorrette dalla sola volontà politica di osteggiare qualunque iniziativa che ci veda promotori, per il bene del nostro territorio e della nostra comunità”.

