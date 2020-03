“Il doppio senso sul lungomare da Vinci ritenuto vitale da residenti e operatori turistici del quartiere Ciarnin”

SENIGALLIA – Dal Comitato Cittadino Quartiere Ciarnin riceviamo: “Assessore Monachesi, si metta a tavolino con l’architetto ed il geometra del Comitato, e li ascolti illustrare il progetto che hanno realizzato.

Lei, invece, ha accantonato il progetto “a prescindere”. A proposito di lavori, “belli” anche i lavori di asfaltatura nella statale all’altezza del Ciarnin: un tratto si e un tratto no, in pratica come fosse rattoppata.

“Gentile amministrazione tra le file del Comitato ci sono anche cittadini che vivono in altre zone della città, e Lei, Sindaco Mangialardi, sa bene che ci sono strade a Senigallia, che sono molto disastrate, che da anni attendono di essere sistemate. I cittadini stessi, non sanno più in che lingua chiedervelo.

“É triste constatare che la vostra priorità sia quella di “rattoppare” quel tratto di statale perché in quel punto passa la gara ciclistica “Tirreno – adriatica”, quando ci sono strade molto dissestate e pericolose. Per questo troviamo inappropriati i vostri selfie in prossimità dei cantieri, come se aveste fatto qualcosa di eccezionale.

“In realtà poi, laddove ce n’é bisogno, i cittadini sono anni che aspettano, in compenso intervenite in quartieri come il Lungomare del Ciarnin, che seppur con le proprie difficoltà , le attività commerciali sopravvivevano, ed i residenti, seppur in assenza di servizi, non si sono mai lamentati. Tutte le volte che questa amministrazione volge lo sguardo su un quartiere della città, puntualmente nascono i Comitati. Vi siete chiesti perché?”

