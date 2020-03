I circoli del Pd di Barbara, Corinaldo e Ostra confermano il pieno sostegno a Longhi e Mastrovincenzo

CORINALDO – “I circoli del Pd di Barbara, Corinaldo ed Ostra – si legge in un documento – hanno sostenuto con entusiasmo e convinzione sin da subito, un progetto politico di alleanze che vedesse protagoniste tutte le forze politiche, i movimenti e le componenti civiche interessate ad un confronto ampio e volto a proporre ai marchigiani un candidato unitario alla Presidenza della regione.

“Su questo progetto abbiamo incontrato Sauro Longhi e Antonio Mastrovincenzo: due storie diverse ma entrambe pronte a mettersi in gioco per costruire una intesa ampia, politica e civica.

“La nostra iniziativa ed il nostro impegno non hanno raggiunto l’obiettivo: la Direzione Regionale del Partito Democratico ha scelto una strada diversa che non era quella per la quale ci siamo battuti con lealtà ed alla luce del sole. Ciò non fa venire meno la stima e la consapevolezza del valore di Sauro Longhi e Antonio Mastrovincenzo, né l’importanza e la necessità di un loro impegno diretto e personale nella costruzione di un percorso politico e di una proposta per le Marche.

“È per questa ragione che rivolgiamo un convinto ed accorato appello ai due principali protagonisti di questa fase politica affinché non venga meno la loro disponibilità a trovare, nei modi e nelle forme che saranno possibili, un diretto impegno nella prossima, imminente consultazione elettorale.

“Un invito forte e particolare lo rivolgiamo ad Antonio con il quale abbiamo lavorato e ci siamo battuti per sostenere la proposta di candidare Sauro Longhi alla guida della coalizione: la tua presenza nella lista del Pd nella circoscrizione di Ancona – conclude il documento – è l’unica garanzia certa che le nostre idee, nelle quali abbiamo creduto e per le quali ci siamo spesi, non saranno abbandonate e con te potranno attecchire e, siamo sicuri, crescere”.

