Anche a Mondolfo c’è la prima persona positiva al Coronavirus: lo ha confermato l’Azienda sanitaria

MONDOLFO – Anche a Mondolfo c’è la prima persona positiva al Coronavirus: lo ha comunicato nel pomeriggio l’Azienda sanitaria. Ed in via precauzionale l’Amministrazione comunale ha attivato il Centro Operativo Comunale).

Purtroppo la situazione, anche nelle Marche, si sta facendo sempre più complicata. Le vittime, come ha reso noto il presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli, sono già quattro (due nella giornata odierna). Inoltre sono 13 i tamponi risultati positivi oggi (7 nella provincia di Pesaro Urbino – compreso quello di Mondolfo -, 4 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Fermo) per un totale che sale così a 97

Ricordiamo che resta attivo il #NumeroVerde 📞800936677, operativo dalle ore 8 alle ore 20, messo a disposizione dalla Regione Marche per fornire informazioni e chiarire i dubbi dei cittadini.

I cittadini che dovessero avere dubbi rispetto alle proprie condizioni di salute non devono recarsi al pronto soccorso o negli studi dei medici di medicina generale, ma devono telefonare a questi ultimi, alla guardia medica o al numero verde 800936677.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it