Venerdì al Teatro comunale di Chiaravalle ultimo appuntamento di “Formati per formare”

CHIARAVALLE – Venerdì 21 febbraio, alle ore 16.30, presso il Teatro Comunale di Chiaravalle si terrà il secondo e ultimo appuntamento di “Formati per formare”, il ciclo organizzato dal Comune di Chiaravalle in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” e con le altre scuole del territorio e rivolto agli insegnanti, agli educatori e ai genitori.

Dopo l’incontro del 23 gennaio, dedicato ai percorsi di pace nella scuola e nella vita quotidiana e accolto da un’ampia ed entusiastica partecipazione di pubblico, venerdì sarà la volta di “Forti e resilienti”, a cura del dott. Stefano Rossi (psicopedagogista scolastico, direttore del Centro per la Didattica Cooperativa e ideatore del Metodo Rossi, su cui ha formato più di 50 mila docenti). L’iniziativa offrirà una riflessione sulla complessità del nostro tempo e sulla necessità di crescere bambini e ragazzi resilienti, ovvero dotati di autostima, perseveranza, ma anche di spirito critico, empatia e responsabilità. Verranno esplorate quattro specifiche coordinate per diventare genitori e insegnanti autorevoli e ci si soffermerà in particolare sulle “ali della resilienza”, essenziali per equipaggiare figli e studenti per le sfide del nuovo millennio.

Per Francesco Favi, assessore alla cultura e alla pubblica istruzione del Comune di Chiaravalle, “dopo il tema della pace, sviluppato a gennaio, ecco ora il focus delle sfide educative: un altro tassello di quel mosaico che è per noi il 2020, segnato dal 150° anniversario della nascita di Maria Montessori e dunque finalizzato a fare di Chiaravalle una città della scuola e dell’educazione”.

Ingresso gratuito e registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 16 nel foyer del teatro. Per i docenti di ruolo è possibile iscriversi sulla piattaforma Sofia del MIUR fino al 20 febbraio (iniziativa formativa 58214); per tutti (docenti a tempo determinato o indeterminato, educatori, genitori, altre persone interessate) presso l’Ufficio Servizi Educativi del Comune di Chiaravalle (071.9499235).

