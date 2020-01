Sei nuovi giovani volontari per la Croce Gialla di Chiaravalle

CHIARAVALLE – Si è concluso l’anno di servizio civile per i ragazzi che hanno aderito al progetto della Croce Gialla di Chiaravalle. E sei giovani hanno preso servizio per il Progetto Adriaticum 2019/2020.

Anche per loro la Croce Gialla garantirà un anno di formazione, di crescita personale e un’esperienza di volontariato che ciascuno di loro potrà spendere nella propria vita personale e professionale. Non da ultimo ciascuno di loro percepirà una retribuzione mensile indispensabile per iniziare a rendersi indipendenti. Quindi, una grande occasione per ragazzi tra i 18 e i 27 anni, ma anche una fondamentale risorsa per l’associazione che, oltre ad avere a disposizione, sei nuovi volontari, ha anche l’opportunità di aprirsi all’esterno e di divulgare la cultura dell’aiuto al prossimo.

La Croce Gialla mette a disposizione dei ragazzi una vera e propria equipe di formatori e responsabili al fine di garantire una permanenza quanto più possibile serena e proficua nell’associazione, con la speranza che un anno a contatto con questa realtà li renda cittadini più attenti e magari volontari “per tutta la vita.

