La Befana di Urbania si prepara a portare i regali ai turisti

URBANIA – Tutto esaurito in hotel e agriturismi per molti chilometri nel circondario e aree camper già praticamente strapiene. La Befana ha preso pieno possesso di Urbania, la città che ogni anno la celebra con una Festa Nazionale e come da tradizione si presenta con un boom di turisti. Nel pomeriggio il sindaco Marco Ciccolini ha consegnato all’arzilla vecchietta le chiavi della città: sarà lei a guidare l’antica Casteldurante nei giorni di festa e ad accogliere tutti i visitatori.

Domani sera la Befana si prepara a consegnare i pacchi nelle strutture ricettive per uno degli appuntamenti più attesi. Tante Befane si muoveranno per riuscire a consegnare tutti i pacchi in hotel, bed and breakfast, agriturismi e camper.

Anche per domani sono attesi i grandi appuntamenti che oramai sono entrati nella tradizione: dalla mattina laboratori e workshop animeranno le vie di Urbania, mentre nel pomeriggio Urbania si accende con la sfilata della calza da record, coreografie luminose, spettacoli infuocati e l’immancabile discesa della Befana dalla torre campanaria. Prosegue anche la collaborazione della Befana con le altre realtà del territorio: domani saranno ospiti dell’arzilla vecchina gli arcieri di Fermignano e Il paese dei Balocchi di Fano, mentre per il gran finale di lunedì è atteso anche il lancio del Carnevale di Fano.

La giornata di oggi si è rivelata da subito un grande successo con grandi e piccini che hanno preso d’assalto le attrazioni della festa rinnovate in questa edizione 2020. Gli spettacoli di fuoco e acrobazie del Circo Bianco ha riscosso grande successo, mentre tanti bambini hanno fatto la fila per l’ingresso alla Casa della Befana. Tra i workshop più apprezzati sicuramente la visita al Palazzo Ducale che aveva come guida d’eccezione l’architetto rinascimentale Donato Bramante, originario di queste terre, che ha raccontato i segreti noti e meno noti dell’antico palazzo di Francesco Maria II della Rovere. La rinnovata sfilata della Calza più lunga del Mondo con giochi di luce e palloni bianchi giganti e la discesa della Befana dalla torre campanaria di 36 metri con gag esilaranti, giochi di luce e lanci di caramelle hanno ricevuto grandi applausi del pubblico che ha riempito tutto corso Vittorio Emanuele.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it