Da gennaio a marzo nove appuntamenti a Senigallia per il Grand Tour della Cultura

Le iniziative alla Biblioteca Antonelliana, al Museo di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi ed alla Rocca Roveresca

SENIGALLIA – Nell’ambito dell’iniziativa Grand Tour Cultura proposta dalla Regione Marche, MAB (Musei, Archivi, Biblioteche) e Fondazione Marche Cultura dal tema Passato futuro, la Rocca Roveresca di Senigallia (MiBACT) e il Comune di Senigallia proporranno da gennaio a marzo 2020 nove appuntamenti, che offriranno una serie di attività che vanno dalle visite guidate, a spettacoli teatrali, conferenze, living history experiences, mostre fotografiche, letture animate, incontri e laboratori artigianali.

Senigallia si sviluppa in una striscia di terra tra mare e collina. Il porto e l’affaccio sul mare, oltre all’importante ruolo difensivo nei secoli, hanno favorito la pesca e gli scambi commerciali (fiera franca), mentre la collina era caratterizzata dall’economia mezzadrile. La cittadina contadina e marinara, vive l’eleganza di un passato rinascimentale e dialoga con i propri visitatori offrendo loro in chiave contemporanea storie e sapori di un passato non sempre lontano.

I primi appuntamenti in calendario per approfondire e vivere le tre anime della cittadina (mare-terra-uomo) sono:

Venerdì 17 ore 17:00, presso la Biblioteca Antonelliana, “Il dialetto è come un giacimento di energia rinnovabile” presentata da Gent’d’S’nigaja: letture di poesie, proiezioni di slide umoristiche e discorsi attorno al dialetto senigalliese. Ingresso gratuito.

Sabato 18 il Museo Sergio Anselmi propone due appuntamenti: alle ore 10:00/12:00 visite guidate al museo e alle ore 15:00/18:00 Conversazione con il pubblico su “La pacca del maiale e altre attività invernali”. Ingresso gratuito.

Domenica 19 ore 17:00 presso la Rocca Roveresca avrà luogo l’iniziativa “I Signori: vita di corte rinascimentale”: living history experience con l’Associazione Culturale L’Estetica dell’effimero. Ingresso: intero, € 5,00; 18-25 anni € 2,00; ingresso gratuito 0-18 anni e secondo normativa vigente.

INFORMAZIONI

Rocca Roveresca – Tel. 071 63258 – www.roccasenigallia.it

Comune di Senigallia Ufficio Cultura – Tel. 071 66291 – http://www.comune.senigallia.an.it

Biblioteca comunale Antonelliana – Tel. 071 6629302 – 398 – 330

Rocca Roveresca di Senigallia

MiBACT – Polo Museale delle Marche

Piazza del Duca, 2 – Senigallia (AN)

Tel. 071 63258

roccaroveresca.senigallia@beniculturali.it

www.roccasenigallia.it

