Arriva il Gran Premio Demetra, un concorso per idee e progetti per la tutela dell’ambiente aperto alle scuole delle Marche

E’ organizzato dal Consorzio di Bonifica delle Marche in collaborazione con l’Associazione Culturale e Ambientale “Sena Nova”

SENIGALLIA – Il Consorzio di Bonifica delle Marche, in collaborazione con l’Associazione Culturale e Ambientale “Sena Nova”, bandisce un Concorso per idee e progetti aperto a tutte le Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado della Regione Marche.

Sono messi a disposizione € 12.500,00 per Premi alle Scuole e € 2.500,00 per spese organizzative. Il tema potrà essere svolto anche con modalità interdisciplinari. Gli studenti sono chiamati a “mettersi in gioco”, individualmente o collettivamente, per proporre idee e comportamenti utili a contrastare i cambiamenti climatici, difendere il territorio e prevenire i rischi idrogeologici.

REGOLAMENTO

Art. 1 – Titolo: “Siccità, nubifragi e rischio idrogeologico: cosa proponiamo noi giovani?”.

Art. 2 – Destinatari: gli studenti di tutte le Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado delle Marche.

Possono partecipare più classi o più studenti, anche con la collaborazione di genitori, Università, Enti, Associazioni.

Art. 3 – Finalità: premiare idee e proposte che favoriscano un approccio costruttivo al mutamento climatico.

Art. 4 – Spunti interdisciplinari: periodi prolungati di siccità che si alternano a nubifragi violenti e improvvisi stanno interessando, con preoccupante frequenza i luoghi che abitiamo. Il nostro territorio è sempre più esposto ai rischi idrogeologici generati dai cambiamenti climatici. Fiumi e mari rischiano di diventare discariche di ogni tipo di plastica.

Cosa facciamo, collettivamente, per affrontare questi problemi? Quali comportamenti adottiamo singolarmente? Quali “Buone Pratiche”, idee o progetti suggeriamo?

Utilizzate innovazioni intelligenti, nuove tecnologie, Web communication, Laboratori per Fotografia, Fumetti, Corti-Video, Interviste, Reportage…

Art. 5 – Modalità d’invio: i lavori si dovranno inviare esclusivamente in una busta formato A3 che contenga documenti e chiavette usb, cd, dvd. Modalità diverse (pacchi, scatole, manifesti, plastici…) saranno considerate irricevibili. È preferibile inviare una chiavetta Usb.

Art. 6 – Indicare: indirizzo della scuola, classe o nome degli studenti autori del lavoro, nome del Docente referente e del Dirigente scolastico, numero di telefono della scuola di appartenenza, email e cellulare del docente referente, c/c della Scuola su cui effettuare il bonifico.

Art. 7 – Scadenza: sabato 9 maggio 2020. Spedire a:

Associazione Sena Nova

Via Oberdan, 3

60019 Senigallia (AN)

Art. 8 – Commissione per la valutazione:

– Camillo Nardini, Elisa Santelli (Ass.ne “Sena Nova”);

– Paride Prussiani (Consorzio Bonifica Marche);

– Fulvia Principi (Dirigente Liceo Classico “Perticari”).

I migliori lavori selezionati, a giudizio insindacabile della Commissione, saranno comunicati alle Scuole entro il giorno 16 maggio 2020.

Art. 9 – I Premi, per un totale di €12.500,00 saranno versati alle scuole: gli studenti vincitori e il docente referente decideranno insieme, sentito il parere del Consiglio di Istituto, quali spese rimborsare e quali acquisti utili effettuare.

SCUOLE PRIMARIE

1° PREMIO: € 1.500,00

2° PREMIO: € 1.000,00

3° PREMIO: € 700,00

4° PREMIO: € 500,00

5° PREMIO: € 300,00

SCUOLE SECONDARIE 1° e 2° grado

1° PREMIO: € 2.500,00

2° PREMIO: € 1.500,00

3° PREMIO: € 1.000,00

4° PREMIO: € 800,00

5° PREMIO: € 700,00

6° PREMIO: € 600,00

7° PREMIO: € 500,00

8° PREMIO: € 400,00

9° PREMIO: € 300,00

10° PREMIO: € 200,00

Art. 10 –La data della Cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento sarà comunicata alle scuole. Le eventuali spese di trasferimento degli studenti sono da intendere incluse nelle somme dei Premi.

Ulteriori informazioni

– camillo.nardini@libero.it 338.232.9903

– segreteria@bonificamarche.it 0721 31002

