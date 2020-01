Andar per fiabe, domenica doppio appuntamento a Urbino e Mondavio

URBINO – Doppio appuntamento domenica 26 gennaio a Urbino e Mondavio per Andar per fiabe, rassegna organizzata da AMAT, in collaborazione con i Comuni del territorio, la Provincia di Pesaro e Urbino, con il sostengo del MiBACT, della Regione Marche e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.

Al Teatro Sanzio di Urbino (ore 17) l’appuntamento è con lo spettacolo di ATGTP Federico condottiero e la città ideale di Lucia Palozzi, con Enrico Marconi, Lucia Palozzi, regia di Fabrizio Bartolucci, Sandro Fabiani, Simone Guerro. Un attore e un’attrice in scena giocano a rappresentare Federico di Montefeltro e gli altri personaggi significativi della sua vicenda storica. Si divertono a montare e smontare, muovendosi con agilità tra il tempo storico e quello contemporaneo, coinvolgono il pubblico in un racconto leggero come il vento di Urbino. Federico Condottiero è un racconto di formazione, nel quale si ripercorrono le tappe della vita di Federico di Montefeltro, dalla figura del figlio non riconosciuto a quella del grande condottiero, attraversando gli incontri più importanti, fino al progetto di Urbino Città Ideale, nello straordinario clima culturale dell’Umanesimo italiano. Le vicende storiche costituiscono la cornice del racconto e il pretesto narrativo per parlare di temi assolutamente contemporanei e vicini al giovane pubblico. Federico di Montefeltro diviene l’emblema della capacità umana di immaginare e realizzare progetti, in bilico tra l’aspirazione alla perfezione e la paura del fallimento, tra l’isolarsi nella propria visione e l’imparare a condividerla e a metterla al servizio della collettività.

Al Teatro Apollo di Mondavio (ore 17) l’appuntamento è con 100% Paccottiglia di Circo Pacco, uno spettacolo clownesco in cui il mondo del circo rivive in chiave parodistica grazie a due autentici cialtroni: Frank Duro e Gustavo Leumann. Rifiutati dal nouveau cirque e radiati dal circo classico, ai due eccentrici figuri non resta che creare il proprio circo: il Circo Pacco. Nel tentativo di allestire il loro spettacolo cercano con ogni mezzo di guadagnarsi il centro della scena e accattivarsi il pubblico. A costo di prevaricarsi l’uno con l’altro si sfidano a colpi di numeri al limite della cialtroneria, tra piogge di pop-corn, magia comica, sequenze di giocoleria e acrobatica eccentrica.

Per informazioni e biglietti: AMAT, uffici di Pesaro 0721 849053 – 366.6305500, Teatro Sanzio 0722 2281.

