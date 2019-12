Ambulanza si schianta contro un’auto lungo la provinciale Cesanense

MONDOLFO – Incidente, fortunatamente senza feriti, nella tarda mattinata di oggi – poco dopo le 12.30 – lungo la strada provinciale Cesanense.

Per cause in via di accertamento, da parte di una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Mondolfo, un’ambulanza, nel tentativo di evitare la collisione con un’auto, si è schiantata contro una seconda vettura.

Secondo quanto si è appreso l’ambulanza – appartenente all’Avis di Corinaldo – dopo aver imboccato la provinciale Cesanense, si è trovata di fronte un’auto (una Kia) appena uscita da via Alcide De Gasperi. L’autista del mezzo di pubblico soccorso, per evitare l’urto, si è spostato sulla destra, finendo contro una seconda vettura (una Mercedes).

Per regolamentare il traffico (l’incidente si è verificato a poche decine di metri dall’incrocio con via Val Cesano ed all’imbocco delle strade che portano nelle due aree artigianali della zona) è intervenuta una pattuglia della Polizia municipale.

Nelle foto: l’ambulanza dopo l’urto con la vettura lungo la strada provinciale Cesanense, durante i rilievi dei carabinieri

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it