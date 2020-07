Tari cancellata per le imprese, Confartigianato plaude all’iniziativa del Comune di Chiaravalle

CHIARAVALLE – Confartigianato esprime la propria soddisfazione per l’accoglimento della proposta di cancellazione della TARI per le imprese che hanno subito la chiusura per legge. Il Consiglio Comunale con atto n°10 del 23/06/2020 in materia di approvazione Tariffe Tari 2020, è stato deliberato: 1) L’azzeramento della Tariffa TARI per tutte le utenze non domestiche relativa ad attività commerciali con vendita al dettaglio e per le attività artigianali svolte in immobili con superficie totale dell’esercizio inferiore ai 250 m^2, obbligate alla chiusura temporanea da provvedimenti governativi, dalla data di chiusura a quella di riapertura, come definito da detti provvedimenti, individuabili attraverso il codice ATECO; 2) Per tutte le utenze elencate a prescindere dalla metratura dei locali di esercizio dell’attività, differimento delle scadenze di pagamento della prima e seconda rata rispettivamente al 16 Settembre 2020 e al 30 Ottobre 2020 3) Differimento per tutte le utenze domestiche e non domestiche del Comune di Chiaravalle, della terza rata di pagamento al 16 Dicembre 2020.

Una attenzione da parte dell’Amministrazione che ritiene importante afferma Luca Casagrande responsabile territoriale di Confartigianato dato che le aziende stanno attrarversando una grande difficoltà per la ripresa che risulta essere più lenta del previsto. Aver ottenuto la cancellazione della TARI per il periodo di chiusura e l’allungamento dei pagamenti dalla primavera al tardo autunno è sicuramente importante. Casagrande sottolinea che a Chiaravalle opera 996 aziende di cui 290 sono artigiane ed occupano circa 3000 addetti. Un settore importante quello dell’economia che va attenzionato e sostenuto sopratutto in questa fase dove i consumi fanno difficoltà a riprendere.

