Anche a Senigallia la polizia locale sta girando nei quartieri per invitare la cittadinanza a restare a casa

SENIGALLIA – Anche a Senigallia le auto della polizia locale stanno girando, da venerdì pomeriggio, con dei megafoni, in tutto il territorio per ricordare ai cittadini di restare a casa, così come previsto dalle vigenti disposizioni.

In considerazione della situazione sempre più preoccupante nella nostra regione, dove i contagi stanno aumentando in maniera vertiginosa, si sta cercando in tutte le maniere di responsabilizzare al massimo la collettività.

