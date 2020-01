Nicola Peverelli è il nuovo coordinatore Misa-Nevola di Fratelli d’Italia

ANCONA – Continua la crescita di Fratelli d’Italia tra le cui fila potrà ora contare sull’avvocato Nicola Peverelli, consigliere comunale di Trecastelli nonché consigliere dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone”.

Il consigliere Peverelli si unisce alle numerose adesioni al partito di Giorgia Meloni che punta ad arricchire la propria classe dirigente ed a rivestire un ruolo da protagonista nella compagine del centrodestra.

Il coordinatore della provincia di Ancona di Fratelli d’Italia, Lorenzo Rabini, ha sottoscritto la nomina del consigliere Peverelli quale responsabile del coordinamento Misa-Nevola, comprendente i comuni di Trecastelli, Ostra Vetere, Ostra, Barbara, Corinaldo, Serra de’ Conti e Arcevia “ Questa nomina – afferma Rabini- parte da una prospettiva di crescita del partito sul territorio che necessita di precisi punti di riferimento anche in vista dell’importantissima prossima tappa elettorale che interesserà la Regione Marche. Il neonato coordinamento- prosegue Rabini – opererà in stretto contatto con il coordinamento autonomo di Senigallia anch’esso impegnato in vista delle prossime elezioni comunali che si terranno, in primavera, in concomitanza con le regionali.”

Dal canto suo, il neo coordinatore Peverelli, esprime entusiasmo e confida su un forte radicamento del partito di Giorgia Meloni sul territorio vallivo “Ringrazio il coordinatore provinciale Lorenzo Rabini per la fiducia riposta nel sottoscritto ed il coordinamento regionale nella persona del suo portavoce Carlo Ciccioli. Fratelli d’Italia rappresenta, a tutti gli effetti, il partito del popolo sovrano, un popolo dimenticato dalla sinistra e che intravede nella compagine di centrodestra un importante e fondamentale interlocutore politico. La nostra assidua presenza sul territorio sarà molto importante- prosegue Peverelli- dovremo coinvolgere, proponendo progetti concreti, consiglieri comunali, amministratori e cittadini contribuendo alla crescita ed al rilancio dei rispettivi comuni. In questo ambizioso ed entusiasmante percorso- continua Peverelli- sarò affiancato nel direttivo del coordinamento dalla Dott..ssa Sandra Amato, giurista di impresa, presidente dell’associazione professionale “Professione Impresa Marche” e internal auditor, che si occuperà di politica imprenditoriale, dalla Dott.ssa Monia Frulla, docente scolastica e curatrice di eventi artistici, che si occuperà prevalentemente di cultura, e da Enrico Montesi, area manager, componente del comitato Genitori bambini cardiopatici di Ancona, che si occuperà di sanità, il tutto nell’ottica di valorizzare i punti di forza della politica di Fratelli d’Italia quali : sostegno a imprese e famiglie, sicurezza dei cittadini e identità dei territori.

“Sono molto fiducioso – conclude Peverelli -, poiché le adesioni al coordinamento sono già in forte crescita, molti esponenti locali della società civile mi hanno dichiarato la loro disponibilità a mettere al servizio del partito le proprie competenze, ben consapevoli che tutto questo porterà diretti benefici a tutto il territorio della vallata”.

