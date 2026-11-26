ANCONA – Prosegue senza sosta l’azione di controllo straordinario del territorio pianificata dalla Compagnia Carabinieri di Ancona, mirata a prevenire e contrastare con la massima incisività i reati contro il patrimonio e garantire la sicurezza della collettività.

Nell’ambito di tali servizi di vigilanza preventiva, alle prime luci dell’alba, intorno alle ore 05:45, l’attenzione operativa e il tempestivo intervento dei militari della Sezione Radiomobile del N.O.R. della locale Compagnia hanno consentito di neutralizzare una potenziale minaccia predatoria lungo la Strada Provinciale 1 “Conero”.

La pattuglia dell’Arma ha intimato l’alt a un furgone che transitava lungo la direttrice. Il controllo approfondito del veicolo e l’intuito dei Carabinieri hanno portato a condurre un’immediata e mirata perquisizione personale e veicolare.

L’operazione ha dato esito positivo: a bordo del mezzo sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro taglierini, nonché numerosi attrezzi e arnesi da scasso, pronti per l’uso e detenuti senza alcuna valida giustificazione.

Al termine degli accertamenti condotti dai Carabinieri, i tre occupanti del furgone — tutti cittadini di nazionalità straniera di 58, 49 e 43 anni, senza fissa occupazione e già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia — sono stati denunciati. A loro carico sono state contestate le violazioni di concorso in possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

L’esito dell’intervento testimonia ancora una volta la costante reattività e l’efficacia del presidio del territorio garantito dall’Arma dei Carabinieri, attiva ventiquattro ore su ventiquattro per intercettare preventivamente condotte sospette e tutelare l’incolumità e i beni dei cittadini.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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