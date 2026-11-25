Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Mole Vanvitelliana di Ancona ha ospitato la premiazione della prima edizione del concorso regionale “Cittadini e cittadine in crescita: semi di legalità, radici di parità”, tappa speciale del Tour della Legalità. Dieci istituti vincitori, una menzione speciale: la Nuova Carta dei Diritti della Bambina

ANCONA – Bambine e bambini di tre anni che raccontano il loro «piccolo gesto di rispetto e parità»; ragazze e ragazzi di diciannove che si fanno «protagonisti contro violenza e discriminazione». In mezzo, la Costituzione vissuta in classe. Contro la violenza sulle donne, Ancona è partita dalla radice: la scuola.

Questa mattina, all’Auditorium “Orfeo Tamburi”, sono state premiate le classi vincitrici del concorso promosso da Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, FIDAPA BPW Italy – Sezione Ancona-Riviera del Conero, Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche e Comune di Ancona, con la collaborazione della Prefettura di Ancona.

Nato dal protocollo d’intesa del luglio 2024 per tutelare i diritti delle donne fin dall’infanzia, il concorso ha coinvolto ogni ordine di scuola, con un tema per ciascuna età. In sala anche classi che non avevano partecipato, perché i lavori premiati diventino educazione civica altrove. Anche la locandina è firmata dagli studenti, la 5A Grafica del Liceo Artistico “Mannucci” di Fabriano, premiata con una menzione speciale: una ragazza in rosso alza la mano e ferma un’ombra.

«Su quella locandina c’è una ragazza che non ha paura: ha fermezza. È così che i nostri studenti immaginano il futuro – dichiara Donatella D’Amico, Direttrice generale dell’USR Marche –. Nel 1947 Teresa Mattei, la più giovane delle Madri costituenti, fece entrare nella Costituzione due parole decisive: “di fatto”. Perché la parità scritta non basta, va vissuta. Oggi, in un giorno che porta il peso di troppe vite spezzate, abbiamo premiato bambini e ragazzi che quella parità l’hanno già trasformata in gesti, immagini e parole. Ogni volta che un bambino impara il rispetto, una donna è un po’ più al sicuro. È questo il seme che la scuola pianta ogni giorno, e che vogliamo far germogliare anche nelle classi che non hanno partecipato».

I premi hanno toccato tutte e cinque le province. Per l’infanzia IC Cupra Marittima e Ripatransone, IC “R. Sanzio” di Falconara e IC “G. Leopardi” di Potenza Picena; per la primaria Omnicomprensivo di Amandola (5B di Santa Vittoria in Matenano) e IC Auditore “Anna Frank” (5B di Montecalvo in Foglia); per la secondaria di primo grado ICS “A. Olivieri” di Pesaro e IC “Carlo Urbani” di Maiolati Spontini; per la secondaria di secondo grado IIS Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona, Omnicomprensivo Della Rovere di Urbania e IIS Fazzini-Mercantini di Grottammare.

Condotta da Giacomo Giampieri, la mattinata ha visto i saluti di Orlanda Latini (Comune di Ancona), Francesca Porcedda (FIDAPA), Carmina L. G. Pinto (USR Marche) e Rachele Gandolfo (Prefettura) e il videomessaggio della Sottosegretaria on. Paola Frassinetti. Patrizia Bianchi (FIDAPA) ha presentato la Nuova Carta dei Diritti della Bambina: nata nel 1997 nella rete BPW e aggiornata nel 2016, riconosce i diritti specifici delle bambine e promuove la parità di genere, il superamento degli stereotipi e la tutela delle minori fin dalla nascita. Nel foyer le opere di Federica Toppan; con la platea il gruppo Banzaiii. Sostegno di Viva Servizi, AnconAmbiente e Conerobus.

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