Una serata di teatro e riflessione contro la violenza maschile sulle donne

TERRE ROVERESCHE – Sabato 28 novembre, dalle 21, su iniziativa dell’Amministrazione comunale di Terre Roveresche, il cinema teatro “Santa Caterina” di Orciano, in piazza Garibaldi, ospiterà il recital “L’amore crinato”, scritto dalla poetessa pesarese Laura Corraducci, la quale sarà in scena insieme a Cristian Della Chiara.

L’evento, a ingresso libero, nasce con l’intento di sensibilizzare il pubblico sul tema quanto mai attuale della violenza maschile contro le donne attraverso il linguaggio intenso e diretto della narrazione teatrale.

Rappresentato per la prima volta nel novembre 2024 davanti a una platea di studenti, lo spettacolo ha da subito colpito nel segno, riscuotendo in ogni replica un grande successo di pubblico. Al centro la storia di Marco e Chiara. Due vite che si incontrano e si fondono in quella che, all’apparenza, sembra una grande passione, ma che con il passare del tempo si trasforma in una relazione pericolosa e malata. Un percorso emotivo che mette a nudo le dinamiche della dipendenza affettiva, della rabbia e del dolore, mostrando come un sentimento possa incrinarsi fino a diventare una trappola.

Attraverso questo racconto a due voci, “L’amore crinato” dà spazio a chi spesso resta in silenzio, offrendo agli spettatori un’occasione preziosa per fermarsi, ascoltare e riflettere sui segnali sottovalutati che finiscono per sfociare in episodi aggressivi contro le donne e spinge a pensare a quanto spesso ciò che viene definito “amore” si riveli in realtà possesso e violenza.

A organizzare questo appuntamento è stato il vicesindaco e assessore alla cultura, Claudio Patregnani, che evidenzia: “La narrazione teatrale è uno strumento molto efficacie per veicolare messaggi e per sensibilizzare le persone sulla violenza di genere, una piaga vergognosa che sta affliggendo la nostra società, frutto di un retaggio culturale che miete tante vittime indifese. Sarà un’occasione di profonda riflessione sulla genesi di un atto brutale e violento di umiliazione e disumanizzazione perpetrato dagli uomini contro le donne”.

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