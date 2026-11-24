Di GIOSETTA GUERRA

FANO – Introdurre gli alunni alla conoscenza dell’opera lirica è qualificante sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista umano, perché si dà ai ragazzi la possibilità di ampliare le conoscenze e di entrare in dinamiche diverse dalla comune realtà. Però bisogna tenere presente che i giovani neofiti possono meglio recepire opere allestite in modo fedele ai suggerimenti del libretto.

Il Don Giovanni di Mozart è un’opera complessa, molto bella e stimolante, ma sapere soltanto la trama non è sufficiente se l’allestimento non aiuta.

Il Don Giovanni allestito a Fano da Francesco Esposito nella triplice veste di regista, scenografo e costumista, coadiuvato dalle luci di Ludovico Gobbi, non rientra appieno nei canoni della facile comprensione.

Le scene minimaliste e generiche non danno risalto ai luoghi e alle situazioni, che in quest’opera sono determinanti.

Le scene più salienti come il duello Don Giovanni-Commendatore, lo scambio dei ruoli tra Leporello e Don Giovanni, la visita al cimitero, le maschere a casa di Don Giovanni alla festa, la morte di Don Giovanni e altre non sono state caratterizzate, sono scivolate via senza lasciare il segno. Alla fine Don Giovanni se n’è andato dietro le quinte, lasciando gli altri in palcoscenico a ringraziare il pubblico. E qui finisce l’opera senza il canto di gloria finale per ringraziare di essersi liberati del dissoluto.

Ma forse Don Giovanni non era morto, l’ha fatta in barba anche all’aldilà, perché se n’è andato per i fatti suoi. E forse questo finale mi piace anche di più.

Non si è capito poi l’utilità di quei “guardoni” fermi a mo’ di statue attorno al palcoscenico per tutte le scene, anche per quelle più intime, come quella di seduzione di Don Giovanni e Zerlina, “Là ci darem la mano”. Forse per questo Don Giovanni non aveva la grazia e la malizia per persuadere la titubanza della giovane donna.

Scenicamente questo cast di giovani è risultato credibile per la freschezza dell’aspetto e per l’agilità dei movimenti, ma le voci non hanno sempre riportato l’aura mozartiana, né la malizia e la varietà dei sentimenti espressi dal compositore salisburghese attraverso i personaggi.

Ironia e sarcasmo, gelosia e rabbia, dolore e paura, stupore e mistero, violenza e amore sono passati in sordina.

Nel Don Giovanni la musica respira un’aria diversa per ogni scena, i luoghi sono ben definiti e caratteristici per ogni situazione e le voci devono essere esperte del canto mozartiano.

L’Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta da Manlio Benzi, dopo un inizio un po’ anonimo è entrata nel gioco musicale mozartiano con proprietà.

Al cembalo Fabio Spinsanti

In questo allestimento le voci femminili rientravano abbastanza nei canoni, le voci maschili un po’ meno.

Il baritono Giuseppe De Luca nel ruolo di Leporello ha voce voluminosa ed estesa, timbrata nei recitativi, ma denota una certa asprezza quando l’emissione non è in maschera, a volte ha buona sonorità specialmente nella tessitura grave, purtroppo non ha caratterizzato i momenti più noti e più teatrali dell’opera (forse per scelta registica), come l’aria del catalogo, presentata in modo anonimo e non spettacolare, la scena del cimitero che è passata senza mistero e terrore.

Il baritono Davide Peroni è un bel ragazzo alto, moro con un bel fisico vestito di nero e rosso. Scenicamente è un Don Giovanni credibile e si muove con disinvoltura, un po’ meno lo è vocalmente perché il notevole peso della voce andrebbe gestito con più morbidezza e l’emissione dovrebbe essere più rifinita. Nell’aria di seduzione con Zelina “Là ci darem la mano” lui gonfia i suoni e lei li affievolisce, nella serenata “Deh! Vieni alla finestra” l’emissione è più calibrata, ma nella scena del cimitero e della cena col commendatore manca la spavalderia del personaggio.

Il tenore Gian Luca Pasolini, nel ruolo di Don Ottavio, canta sottovoce o a fil di voce, sostenuto da una buona tecnica di emissione. Purtroppo è stata abolita la sua bellissima aria “Il mio tesoro intanto”, ricca di delicatezza e di amore.

Il commendatore è un uomo austero con cappello e cappotto di color nero (era meglio bianco per simulare la statua) che entra dalla platea, sale lentamente verso il palcoscenico e la scena di mistero tra lui e Don Giovanni che non vuole chiedere perdono era priva di terrore. La voce del suo interprete, il basso Kim Minsu, è di bel timbro con gravi corposi.

Yuri Guerra è Masetto ha una buona voce di baritono, ma il suo ruolo è stato poco valorizzato.

Donna Anna in abito blu, ha la voce vibrante del soprano Yuliya Tkachenko, che esibisce un bel colore e una buona gestione del fiato sia nelle espansioni acute che nella mezza voce e nei suoni smorzati ed offre una interpretazione molto intensa del personaggio, purtroppo la dizione è poco chiara.

Scintillante e sonora la voce del soprano Anna Grotto nel ruolo di Donna Elvira che indossa un abito bianco, gli acuti sono lanciati e robusti, ma i gravi sono a volte flebili.

Il soprano leggero Silvia Spessot nel ruolo di Zerlina, dotata di voce briosa talvolta poco sonora, ha un aggraziato modo di porgere e riesce a comunicare l’aura mozartiana.

Comunque, anche se perfettibile, il cast avrebbe avuto una resa maggiore se il regista avesse cercato di evidenziare le peculiarità di ogni personaggio e di farlo muovere nell’ambiente adatto. Don Giovanni è un’opera anche di impatto visivo, coinvolgente anche emotivamente e non si può raccontare la storia in modo lineare.

Molto belli e di foggia elegante i costumi delle donne e del Don, casual quelli di Leporello e Masetto.

Il regista come elemento originale ha il cambio del drappo disteso sopra una pedana rotante, prima è rosso forse per figurare il sangue sparso nella scena iniziale del duello, poi è bianco forse per le nozze di Zerlina, poi verde per indicare non so cosa. Segue il tradizionale sistema di far scendere i cantanti in platea.

Se la semplicità dell’allestimento è dovuta a una carenza finanziaria, non si devono cercare opere complicate o molto famose, meglio optare per opere più semplici più adatte anche ai bambini e ai neofiti. Inoltre sentire che i teatri come il Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il teatro dell’Aquila di Fermo e il Teatro della Fortuna di Fano siano considerati i teatri minori nelle Marche è piuttosto riduttivo, perché questi teatri di tradizione sono molto belli e in tempi passati hanno ospitato allestimenti di grande rilievo con artisti noti.

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