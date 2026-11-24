FRONTONE – Un week-end entusiasmante alle spalle, una domenica, la prossima, tutta da vivere immersi nella magica atmosfera delle festività natalizie.

Nel finesettimana le prime due giornate del mercatino “Nel Castello di Babbo Natale” in concomitanza con il Festival “RoccaEventi – Il Canto dei Popoli”. Sabato l’inaugurazione del castello dopo i lavori di recupero, quindi un susseguirsi di iniziative che hanno visto protagoniste tutte le arti.

Domenica 29 l’imponente e suggestiva rocca, ancor più affascinante illuminata a festa, aprirà di nuovo le porte per una giornata ricca di proposte pensate per tutta la famiglia.

Ad organizzare la manifestazione, che fa parte del circuito “Il Natale che non ti aspetti” dell’Unpli Pesaro Urbino, la Pro loco di Frontone con la collaborazione del Comune.

Sin dal mattino (ore 10), le antiche mura castellane ospiteranno il famoso mercatino. Ben 40 gli espositori tra produttori e hobbisti con tante idee regalo interessanti e originali, dall’artigianato alle tipicità enogastronomiche.

Per tutta la giornata si potrà partecipare al laboratorio di ceramica per bambini con Linda Zepponi. Nel pomeriggio la presentazione dei libri “Riuscirò a giocare sempre sempre?” e “Piccole zampe, grandi sogni” (illustrazioni di Naila Alameddine e Sara Peverieri) e letture animate con l’autrice Gloria Donnini.

A seguire letture per tutti, con le poesie di Antonio Cerquarelli.

Spazio all’enogastronomia con lo show-cooking “Frontone in tavola: la crescia, arte e tradizione”.

Sarà possibile, inoltre, alle 14.30 e alle 16, scoprire il castello restaurato con delle visite guidate, a cura di Opera Cultura e Turismo.

E per la gioia dei più piccoli non mancherà Babbo Natale con cui scattarsi una bellissima foto ricordo.

Un’occasione anche per ammirare Frontone, Bandiera Arancione, ai piedi del monte Catria, godere dello splendido panorama e gustare le tante prelibatezze tipiche.

Si sale al Castello solo con la navetta gratuita; partenza e ritorno Area Feste (via del Mare).

L’ingresso è libero. Orari mercatino: 10-20.

Ulteriori informazioni: pagine Facebook ProLoco Frontone – Nuova Pagina e Mercatino Di Natale “Castello Di Frontone”

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