di GIORGIO GIRELLI*

PESARO – Con la scomparsa di Nadia Grazioli perdiamo una Donna di valore che ha dedicato la vita, oltre agli affetti familiari, all’insegnamento, alle attività sociali, alla promozione non solo culturale – lei, nata a Pesaro – del territorio forsempronese. Apprezzata docente al Conservatorio Statale “Gioachino Rossini” di Pesaro, dove a lungo ha ricoperto la cattedra di pianoforte, si è distinta per l’alto livello formativo della sua didattica. “A tutti noi mancheranno le sue acute analisi musicali, il suo sguardo sensibile e lungimirante sulle nuove generazioni di musicisti” sottolinea Cristina Raffa, anch’ella docente di pianoforte al Conservatorio Rossini e particolarmente legata a Nadia da intima amicizia. Le è stata vicina fino agli ultimi giorni, dopo averla accompagnata quale attiva sodale delle sue iniziative artistiche, nonché promotrice a sua volta di manifestazioni concertistiche per gli studenti come la “Rassegna pianistica estiva” ovvero quale componente della giuria nazionale del concorso “Giovani Talenti Femminili della Musica” istituito dal Soroptimist International d’Italia.

Dalla attività formativa di Nadia Grazioli sono emersi allievi diventati celebrità come Cecilia Airaghi, diplomatasi con il massimo dei voti ed in seguito risultata vincitrice di un concorso per giovani talenti nel quale ha suscitato ammirazione per l’interpretazione del repertorio mozartiano. Dopo avere partecipato con successo a varie competizioni nazionali e internazionali ha avviato un’intensa attività concertistica, esibendosi sia come solista che in formazioni orchestrali in Italia e all’estero. Solista con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana ha collaborato con l’Accademia della Libellula per la realizzazione di concerti dedicati a opere buffe e contemporanee. Nel 1998 ha inaugurato la terza edizione di corsi internazionali di alta formazione e interpretazione, tenuti a Foligno dal Maestro Lya De Barberiis. Nel curriculum figurano collaborazioni con attori di spicco come Giorgio Albertazzi e Marta Ricci, mentre all’estero è stata protagonista di eventi a Cracovia, Istanbul, Fortaleza in Brasile e Vienna.

Altro allievo che si è fatto brillantemente strada è Luca Cerigioni. Pianista noto anche per la sua attività internazionale e come musicista dell’Orient Express, si mise in luce per aver inserito nel programma d’esame un brano jazz tratto dal Köln Concert di Keith Jarrett.

Raccontava la prof. Grazioli in una intervista a Roberto Giungi nell’agosto del 2022 pubblicata sul periodico “Non Solo Flaminia: ”Giovanissimo allievo ed esecutore ha partecipato ripetutamene quasi trent’ anni fa ai concerti che si organizzavano a Fossombrone, nella chiesa barocca di San Filippo a sostegno della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori)”. La Grazioli ricorda bene quel ragazzino che dimostrò di possedere un grande talento e che “ancor oggi, all’età di 45 anni, continua a mandarmi messaggi affettuosi come fosse ieri”.

Quindi la periferica Fossombrone è stata al centro del suo impegno socio-culturale, aggiuntivo alla titolarità della Cattedra di pianoforte del Conservatorio. Intendiamoci: Fossombrone è città di tutto riguardo, dai tratti di alto prestigio. Qui il 21 settembre 1492 venero firmati i “Patti di Fossombrone”, cioè gli storici accordi stipulati tra la Repubblica di San Marino e lo Stato Pontificio che definirono, con bolla di Papa Pio II, i confini territoriali sammarinesi ponendo fine alla guerra contro i Malatesta di Rimini. Ha dato i natali ad Ottaviano Petrucci (1466–1539) noto in tutto il mondo per aver inventato e perfezionato la stampa musicale a caratteri mobili, rivoluzionando la diffusione della musica polifonica con l’opera Harmonice Musices. In questa città nacquero i pittori Giovan Francesco Guerrieri, (1589–1657) Giuseppe Diamantini (1623–1705), nonchè Anselmo Bucci (1887–1955) che fu anche incisore e scrittore di fama internazionale, tra i fondatori del movimento artistico “Novecento” a Milano. Di Fossombrone furono il Cardinale Domenico Silvio Passionei (1682–1761) celebre diplomatico pontificio, erudito bibliofilo e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa e Ludovico Tenaglia da Fossombrone (1490 circa–1560 circa), figura chiave nella fondazione e nello sviluppo nel Cinquecento dell’ordine dei Frati Minori Cappuccini.

Tra i giuristi figurano Girolamo Giganti (XVI secolo) trattatista di fama europea, attivo tra Roma e Venezia, autore di importanti studi sul diritto canonico e civile; Carlo Mazzolani (1829-1913) presidente di sezione del Consiglio di Stato e senatore del Regno. Nei tempi nostri sono emersi Piero Stellacci, Procuratore Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione (collocato a riposo nel 1987), e Aldebrando Bucchi (1923-2019), anch’egli alto magistrato militare e storico locale. Francesco Maria Torricelli di Torricella (1794–1867) invece fu letterato, dantista e uomo politico che ricoprì la carica di governatore della provincia di Urbino e Pesaro nel 1831. Francesco Rossi (1868-1943) ricoprì le cariche di prefetto, preside della provincia di Cremona e senatore del Regno.

Spicca poi la figura del fisico Giuseppe Occhialini (1907- 1993). Nonostante il ruolo determinante in due scoperte da Premio Nobel (il positrone e il pione) Occhialini non ricevette mai il riconoscimento svedese che stranamente venne poi assegnato ai suoi stretti collaboratori britannici Blackett nel 1948 e Powell nel 1950. Essi stessi ammisero pubblicamente “l’ingiustizia dell’esclusione di Occhialini”. Ma nel 1979 Giuseppe Occhialini fu insignito del prestigioso Premio Wolf per la fisica.

Ebbene nonostante tutto ciò Fossombrone e il suo territorio oggi presentano diverse criticità (ridimensionamento servizi sanitari, calo demografico – nel 2024 39 nati contro 111 decessi – , fragilità idrogeologica, emigrazione giovanile) tipiche delle aree interne marchigiane, pur trovandosi in una posizione geografica intermedia rispetto all’alta collina e alla montagna. Ma qui la pesarese Grazioli ha scelto di svolgere la sua attività di volontariato. Eppure a Pesaro, “città creativa della musica” UNESCO, oltre al suo Istituto, poteva fruire della presenza di numerose istituzioni musicali (ROF, Fondazione Rossini, Ente Concerti, Amici della Lirica, Orchestra sinfonica Rossini, Filarmonica Rossini, Orchestra Olimpia, WunderKammer Orchestra, Gioachino Orchestra, Cori, ecc…) animate da numerosi appassionati che avrebbero potuto assicurare alle sue iniziative frequentatori e visibilità. Dunque una scelta generosa frutto di larghe vedute e volta a conferire al nobile territorio fossombronese un apporto di vitalità e promozione. All’insegna di valori ben diversi rispetto a certe tendenze ora dominanti che esaltano possesso, immagine, potere.

Come riportato in una ricostruzione storica da Roberto Giungi nella testata “Non Solo Flaminia”, nei primi anni Novanta Grazioli ha organizzato e coordinato importanti rassegne musicali con gli allievi del conservatorio avvalendosi della collaborazione delle docenti Adele Giometti, Cristina Raffa, Anna Scala e Maria Luisa Tonini, nonché dei professori Bruno Tommaso, Glauco Geminiani ed Enzo Vedovi. Indice di stima e considerazione che anche i colleghi le riservavano.

In particolare, l’infaticabile pianista ebbe il merito di promuovere anche concerti, a Fossombrone, a sostegno della sezione pesarese della LILT. In sintonia con la linea del Conservatorio che con la Lega presieduta dalla dottoressa Giuseppina Catalano, già primario oncologo dell’ospedale San Salvatore e vicesindaco di Pesaro, attivò una intensa collaborazione sviluppando per anni ( nel 2018 si era giunti alla 16^ edizione del “Concerto per la LILT”) un impegno anche sociale dell’Istituto che si è estrinsecato nel convinto sostegno alle iniziative della Lega antitumori, nella organizzazione di manifestazioni a cura degli studenti nell’auditorium Pedrotti, nel concerto per la Festa del lavoro (ogni 1° maggio) in Piazza del Popolo e nel ”Ferragosto al San Salvatore”, evento musicale che proprio il 15 agosto ( meravigliosa la disponibilità di studenti, docenti e personale amministrativi a Ferragosto !) intendeva esprimere solidarietà ai malati ed apprezzamento per gli operatori ospedalieri. Come presidente stimolavo queste iniziative ritenendole occasioni di maturazione e consapevolezza per gli studenti nella convinzione che una scuola oltre alle materie curricolari deve promuovere nei giovani l’affermazione dei valori civici.

Particolarmente significativa inoltre la attività di Grazioli quale responsabile della “Gioventù Musicale”. La docente venne riconosciuta ufficialmente dal Comune di Fossombrone come l’anima storica e la guida della sezione forsempronese della Gioventù Musicale d’Italia, oltre che principale animatrice della stagione concertistica cittadina.

Va rilevato che la professoressa Grazioli, oltre a promuovere applauditi eventi musicali, offriva a Fossombrone un palcoscenico ai suoi giovani allievi valorizzandone i talenti. Afferma Cristina Raffa: ”Per anni è stata testimone fedele delle finalità della Gioventù Musicale: ascoltare musica, fare musica, formare i giovani alla musica”. Ed a lei si deve l’attivazione di rapporti del Conservatorio Rossini con la sede nazionale della “Gioventù Musicale” che culminarono nella stipula di una convenzione tra i due enti da me sottoscritta come presidente dell’Istituto nel settembre 2011 con la presidente nazionale Maria Luisa Vanin. Vi si stabiliva, tra l’altro, che “è interesse della Fondazione Gioventù Musicale d’Italia l’apertura di una propria sede nella città di Pesaro che collabori stabilmente con il Conservatorio”. Ma la previsione non ebbe seguito.

Fiorenti invece le stagioni concertistiche di Fossombrone, diventate in effetti manifestazioni ambite e di alto livello. La stessa Nadia Grazioli ebbe modo di ricordare, ad esempio, che Beatrice Rana, pianista italiana tra le più acclamate a livello internazionale e scelta da Macron per il G7, «ha suonato in due occasioni nella chiesa di San Filippo a Fossombrone una ventina d’anni fa nella veste di giovane promessa».

Al di là di queste succinte note, un più completo profilo di Nadia Grazioli richiederebbe una indagine negli archivi del Conservatorio Rossini ( dettagli sui suoi studi, sulla cattedra, sulle sue pubblicazioni o esibizioni) nonché, per quanto riguarda le immagini, anche nello studio fotografico Ammazzalorso che, prima di cessare l’attività, ha per anni lodevolmente documentato gli eventi promossi dall’Istituto musicale pesarese. Altra utile fonte è l’archivio del comune di Fossombrone ed in particolare gli atti della operatività degli assessori alla cultura Loriano Desanti e Stefano Bonci che quelle Stagioni hanno seguito da vicino, “ammirando convinzione e impegno di chi le organizzava”. Trattandosi infatti di una carriera svolta prevalentemente in epoca pre-digitale, sui portali web pubblici sono assai scarsi gli elementi di documentazione reperibili.

Partecipò attivamente, con il suo contributo di esperienza e di consiglio, alla gestione del Conservatorio in qualità di consigliere di amministrazione cui la fiducia e la stima dei colleghi l’avevano eletta. Concluso il mandato il testimone venne raccolto dal professor Gian Andrea Polazzi che, assai dispiaciuto alla notizia della scomparsa, ha commentato: “Resterà sempre vivo l’affettuoso ricordo di una preziosa collega, punto di riferimento per tutti noi pianisti”. Ed anch’io ho motivo di serbare gratitudine per Nadia non solo per l’aiuto ricevuto nella amministrazione del Conservatorio o per il prestigio che la sua qualificata didattica ha conferito alla Scuola, ma per l’intensa vicinanza che mi ha mostrato in momenti complessi causati da ignobili manovre di soggetti esterni.

Gli organi del Conservatorio hanno emesso un comunicato esprimendo anche a nome di tutta la comunità dell’Istituto Musicale profondo cordoglio per la scomparsa della illustre docente mentre dolenti sentimenti sono stati manifestati dalla “amica del cuore” professoressa Cristina Raffa: “Donna di elevato spessore umano e culturale, è stata parte di una straordinaria stagione del Conservatorio Rossini, Istituzione a cui ha dedicato la sua vita professionale. Tanto rigorosa nei principi quanto elegante e raffinata nei modi. Ha rivolto la sua vita musicale alla formazione degli studenti con profonda dedizione e assoluta gratuità. Il suo valore era nelle piccole cose, nella presenza costante e rassicurante, nella vocazione alla musica e all’insegnamento. Conciliava uno spirito guerriero in un abito di semplicità e leggerezza. Con il suo esempio, accompagnato sempre dal sorriso, ha dimostrato che la musica è uno stile di vita, l’essenza stessa dell’individuo”. Ed il sorriso era tratto distintivo della personalità di Nadia Grazioli. Commenta Lamberto Lugli, autorevole docente e componente del Consiglio Accademico del Conservatorio: “Ho avuto per pochi anni la fortuna e il piacere di averla come collega. Ricordo benissimo il suo sorriso e la cordialità con cui abbiamo lavorato insieme in alcune commissioni d’esame. Un grande abbraccio alla famiglia”.

Ed gli affettuosi sentimenti della “sua” Fossombrone sono stati manifestati dal Comune: ”Personaggio di grande cultura e sensibilità, ha rappresentato una figura importante per la nostra città, dedicando passione e impegno alla diffusione della musica, attraverso l’insegnamento presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro e la guida della Gioventù Musicale d’Italia – sezione di Fossombrone. Il suo prezioso contributo alla crescita culturale del territorio e il suo amore per la musica resteranno nel ricordo della nostra comunità”. Aggiunge Roberto Giungi sul periodico forsempronese “Il Menestrello” del 13.11.2026: “E’ immenso il dolore di non saperla più tra noi. Leggiadra ed elegante più che mai avrà modo di far vibrare oltre le nuvole e il cielo accordi sublimi che inondano spazi infiniti quasi a voler coprire di poesia il mistero della vita. Ciao Nadia. Un abbraccio a Franco. Grazie per tutto quello che di affascinante insieme ci avete donato senza nulla chiedere all’insegna della generosità e dell’amore per il bello”.

*Presidente emerito del Conservatorio Statale Rossini

Nelle foto: ritratto di Nadia Grazioli; un intervento della Prof.ssa Grazioli nella Chiesa di San Filippo sede dei suoi concerti

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