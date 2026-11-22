ALTIDONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, intorno alle ore 5, nel comune di Altidona, lungo la Strada provinciale 85, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura con quattro persone a bordo.

La squadra di Fermo ha provveduto all’estrazione di tre persone rimaste all’interno del veicolo, affidandole alle cure del personale sanitario. Una delle persone coinvolte è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette con l’eliambulanza.

Presenti sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di competenza.

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