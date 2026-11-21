di GIUSEPPE CHIUCCHIU‘

MONTECAROTTO – L’associazione Comunità Creattiva organizza l’evento “Letture e Laboratorio di Biscotti Creativi”, in programma sabato 21 novembre alle ore 17:00 presso il Centro Sociale “La Torre” (Piazza della Vittoria 4, Montecarotto).

L’iniziativa trae ispirazione dalle letture del libro Il caffè ai confini del bosco di Mikey Please. Nel corso del pomeriggio, i partecipanti daranno spazio alla fantasia creando biscotti dalle forme fantastiche. Tutti i presenti sono invitati a portare la propria tazza da casa per condividere insieme un piacevole “tè delle cinque”.

Ad arricchire l’appuntamento vi sarà inoltre un Mercatino del Libro, realizzato in collaborazione con la libreria Gira e Volta.

Dettagli dell’evento:

Data e orario: Sabato 21 novembre, ore 17:00

Luogo: Centro Sociale La Torre, Piazza della Vittoria 4, Montecarotto

Ingresso: Offerta libera

In collaborazione con: Libreria Gira e Volta

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