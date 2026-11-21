Gabriele Mery, esperto di turismo altoatesino che da quindici anni frequenta le Marche, non risparmia le critiche: “Mi sembrava di essere tornato indietro negli anni Ottanta”. ATIM, DMO, professionalità, promozione e destagionalizzazione: le sue osservazioni offrono l’occasione per riflettere su ciò che la nostra regione deve cambiare

di GIUSEPPE CRISTINI

Quando qualcuno da fuori ci dice quello che non vogliamo vedere

A volte bisogna guardare le Marche con gli occhi di chi arriva da fuori per comprendere meglio quello che noi, abituati a viverle, rischiamo di non vedere più.

Gabriele Mery è altoatesino, esperto di turismo e ricopre il ruolo di Head of Online Sales per SkyAlps Holiday. Da oltre quindici anni frequenta le Marche, dove ha anche una casa. Le conosce, le attraversa, le osserva in stagioni diverse e soprattutto le confronta con una realtà, quella dell’Alto Adige, che ha costruito nel tempo un modello turistico riconosciuto per organizzazione, qualità dei servizi e capacità commerciale.

Mery non arriva per insegnarci quanto siano belle le Marche. Questo lo sappiamo già. Arriva, piuttosto, a sollevare una questione molto più scomoda: perché una regione con tante risorse turistiche non riesce ancora a trasformarle in un sistema organizzato e competitivo?

La sua analisi è diretta. E in alcuni passaggi è una vera provocazione. Perché il problema, secondo la sua esperienza, non è quello che abbiamo, ma quello che non siamo ancora riusciti a costruire.

«Le Marche non devono necessariamente inventare nuovi prodotti turistici: in molti casi devono semplicemente organizzare, valorizzare e commercializzare meglio quello che già possiedono».

Una frase che merita di diventare il punto di partenza di una riflessione sul futuro del turismo regionale.

IL CONTESTO – ATIM, una buona idea che non è stata realizzata come doveva

Partiamo dall’ATIM, l’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche.

Mery riconosce che l’intuizione di creare un organismo dedicato al turismo era giusta. Ma individua un problema fondamentale nella sua organizzazione e nella gestione dei rapporti istituzionali.

Le sue parole sono chiare: «L’idea di creare ATIM non era sbagliata, semplicemente non è stata organizzata e gestita bene».

E aggiunge una considerazione ancora più severa: «Non si possono lasciare 2-3 persone a gestire il tutto e a confrontarsi/litigare con la Regione Marche e il reparto Turismo».

Qui emerge una questione che va ben oltre l’agenzia.

Il turismo non può diventare terreno di scontro tra strutture, uffici, amministratori e appartenenze politiche. Ha bisogno di una squadra, di responsabilità definite e di una visione condivisa. Non può ripartire da zero a ogni cambiamento amministrativo, né essere condizionato dagli equilibri del momento.

Mery lo sottolinea senza mezzi termini: «Deve essere un lavoro di squadra e non bisogna guardare solo il proprio orticello o il proprio partito (eh sì, perché questo è uno dei grandi problemi delle Marche!)».

È una provocazione che merita attenzione. Perché il turismo non può essere ostaggio degli equilibri politici o dei cambiamenti amministrativi. Ha bisogno di continuità, competenze, programmazione e, soprattutto, di essere valutato sui risultati prodotti.

LA VISIONE – Dall’Alto Adige possiamo imparare, senza diventare una copia

Il confronto con l’Alto Adige è inevitabile, ma sarebbe sbagliato interpretarlo come un invito a copiare un altro modello.

Le Marche hanno una propria identità, una propria storia e caratteristiche territoriali differenti. Non devono diventare una seconda Toscana, una seconda Riviera Romagnola o una copia dell’Alto Adige.

Devono però imparare da chi ha saputo organizzare meglio la propria offerta turistica.

Mery individua un passaggio fondamentale: la professionalizzazione del sistema. «Servono professionisti che conoscano il mercato, sappiano sviluppare prodotti, lavorino con gli operatori e abbiano competenze di marketing, comunicazione e commercializzazione».

Questa è probabilmente una delle questioni più importanti.

Non bastano amministratori di buona volontà, uffici che si occupano di promozione o iniziative isolate. Servono persone capaci di leggere i mercati, comprendere le esigenze dei visitatori, costruire esperienze e trasformarle in proposte commerciali.

E qui entra in gioco anche il ruolo delle DMO, le organizzazioni di gestione delle destinazioni.

Mery assegna loro una funzione molto precisa: «Le DMO devono quindi diventare il punto d’incontro tra istituzioni e imprese, ma anche il motore dello sviluppo e della commercializzazione dell’offerta turistica».

È un’indicazione importante. Le DMO non dovrebbero essere nuove sigle burocratiche o contenitori istituzionali, ma strumenti operativi per mettere insieme pubblico e privato, territori e imprese, idee e prodotti.

La vera sfida è passare da tante iniziative scollegate a una strategia turistica condivisa, capace di produrre risultati.

LA CRITICA – La promozione marchigiana sembra ferma agli anni Ottanta

Arriviamo al passaggio più duro dell’intervista.

Mery racconta la sua impressione osservando gli uffici turistici regionali e il materiale promozionale utilizzato nelle fiere.

La sua dichiarazione è particolarmente significativa: «Mi ha fatto una tristezza vedere gli uffici del turismo in Regione e i depliant utilizzati alle fiere… mi sembrava di essere tornato indietro negli anni 80!».

Una frase che non possiamo liquidare come una semplice battuta. Perché oggi la promozione turistica non si esaurisce nella partecipazione alle fiere o nella distribuzione di materiale cartaceo. Deve accompagnare il visitatore dalla prima curiosità fino alla prenotazione e all’esperienza sul territorio.

Mery pone una questione molto concreta: «Non serve investire milioni di euro in campagne pubblicitarie se poi, quando il turista arriva, non trova un sito internet adeguato, non riesce a capire quali esperienze può fare, non sa dove prenotarle e non trova informazioni aggiornate sugli eventi e sulle attività del territorio».

È il cuore della sua critica.

E c’è un altro esempio che fa riflettere: «Non è possibile che un turista scopra soltanto attraverso un cartellone stradale che in un determinato paese si svolge una sagra o una festa».

Il punto è semplice: non possiamo raccontare le Marche sui mercati internazionali e poi lasciare il visitatore senza strumenti per organizzare il proprio viaggio.

La promozione deve essere coordinata, digitale, aggiornata e orientata al cliente. Deve parlare la lingua del turista, offrire informazioni affidabili, suggerire esperienze e permettere di prenotarle.

Ma la critica più importante riguarda forse la nostra capacità di guardare oltre l’estate.

LA PROPOSTA – Dodici mesi di turismo, non soltanto due mesi di stagione

Qui Mery apre una prospettiva particolarmente interessante.

Le Marche non possono vivere soltanto di luglio e agosto. Il territorio offre possibilità durante tutto l’anno, ma occorre organizzare le esperienze e renderle concretamente fruibili.

La sua conoscenza diretta del territorio gli permette di indicare esempi molto precisi:

«Penso al Carnevale di Fano, alla visita dei borghi durante la primavera, alla scoperta dei prodotti enogastronomici in autunno, al tartufo, alle esperienze legate alla natura e alla montagna durante l’inverno».

Ma c’è una risorsa che lo ha sorpreso particolarmente: i fiumi.

«Ho scoperto luoghi davvero affascinanti, poco conosciuti e con un potenziale enorme per attività outdoor, escursioni, esplorazioni e, in alcuni casi, anche per fare il bagno».

È un’osservazione che merita di essere raccolta. Siamo abituati a pensare al turismo marchigiano attraverso il mare, le città d’arte e i borghi. Ma l’entroterra, i corsi d’acqua, i percorsi naturalistici e le esperienze all’aria aperta potrebbero diventare una componente molto più importante della nostra offerta.

Mery immagina pacchetti di tre o quattro giorni che combinino borghi, gastronomia, degustazioni, attività outdoor e benessere. Esperienze che permettano di scoprire le Marche anche nei mesi autunnali e invernali.

E soprattutto pone una questione che merita di essere ripresa: «Il mare deve rimanere un elemento importante, ma non può essere l’unico protagonista».

È qui che possiamo costruire una vera strategia di destagionalizzazione.

A mio avviso, non basta aggiungere qualche evento al calendario. Bisogna costruire itinerari, pacchetti prenotabili, servizi e collaborazioni tra operatori. Bisogna mettere in rete le località costiere con i borghi, le cantine, le aziende agricole, i luoghi del tartufo, i percorsi naturalistici e le strutture ricettive dell’entroterra.

Le Marche hanno una straordinaria varietà di paesaggi e prodotti in uno spazio relativamente ristretto. Questa vicinanza deve diventare un vantaggio commerciale, non soltanto una bella caratteristica geografica.

GLI INVESTIMENTI – Tre priorità per cambiare davvero

Se vogliamo trasformare queste riflessioni in una strategia concreta, dobbiamo anche decidere dove investire le risorse pubbliche e private.

Mery indica tre priorità. Sono indicazioni che condivido e che, a mio avviso, dovrebbero entrare stabilmente nell’agenda del turismo regionale.

PRIMA: organizzazione e professionalizzazione del sistema turistico.

La priorità è costruire una governance che funzioni, con strutture operative, professionisti qualificati e capacità di coordinare gli operatori. Prima di investire nella pubblicità, dobbiamo costruire una macchina organizzativa efficiente.

SECONDA: comunicazione, identità e commercializzazione internazionale.

Le Marche hanno bisogno di un’identità riconoscibile, di portali multilingue, contenuti di qualità, campagne mirate e relazioni con i mercati internazionali. Ma soprattutto devono imparare a trasformare la promozione in prenotazioni e opportunità economiche.

Non basta far conoscere una destinazione: bisogna mettere il turista nelle condizioni di sceglierla, organizzare il viaggio e acquistare un’esperienza.

TERZA: prodotti turistici e infrastrutture dell’entroterra.

Borghi, fiumi, montagne, percorsi naturalistici ed eccellenze enogastronomiche devono essere resi accessibili e fruibili.

Mery lo spiega con due esempi molto efficaci: «Non basta avere un sentiero bellissimo se non è segnalato, mantenuto e facilmente raggiungibile. Non basta avere un borgo meraviglioso se il visitatore non trova servizi, informazioni e attività da fare».

È una lezione di concretezza.

Perché la bellezza, da sola, non basta. Occorrono servizi, manutenzione, segnaletica, accoglienza, informazioni e possibilità di acquistare esperienze.

Aggiungerei un altro elemento: queste tre priorità devono procedere insieme. Non serve promuovere un prodotto che non è organizzato, così come non serve costruire un itinerario se poi il turista non riesce a trovarlo, comprenderlo e prenotarlo.

LA SFIDA DEL 2030 – Non diventare più grandi, ma diventare più bravi

Come dovrebbero essere le Marche turistiche del 2030?

Mery non immagina una regione che rincorra il turismo di massa o che cerchi di diventare una copia di destinazioni già affermate.

La sua idea è quella di una regione autentica, riconoscibile, dove il visitatore possa vivere esperienze diverse in uno spazio relativamente ristretto. E soprattutto con un rapporto qualità-prezzo interessante e un’accoglienza ancora genuina.

La parte conclusiva della sua riflessione è forse la più interessante, perché il confronto con l’Alto Adige diventa anche un’occasione per ragionare sui rischi dei due modelli.

«In Alto Adige, a volte, ho l’impressione opposta: si cerca continuamente di fare di più, investire di più e crescere sempre, rischiando anche di perdere qualcosa della propria autenticità».

E poi arriva una considerazione che vale la pena custodire: «Forse le Marche potrebbero trovare un equilibrio interessante tra questi due modelli».

È una prospettiva intelligente. Non dobbiamo inseguire la crescita a ogni costo, ma neppure accontentarci di quello che abbiamo. Dobbiamo diventare più riconoscibili, più organizzati e più capaci di valorizzare le nostre risorse.

Mery conclude con parole che potrebbero diventare un vero programma di lavoro: «Non devono diventare più grandi a tutti i costi. Devono diventare più riconoscibili, più organizzate e più capaci di raccontare e vendere quello che già hanno».

E aggiunge: «Il potenziale c’è. E, secondo me, è davvero enorme».

Una conclusione che lascia alle Marche una responsabilità precisa: non sprecare questo potenziale.

e naturalmente non può mancare IL MORso FINALE DI CRISTINI

Bellezze da futuro, organizzazione da anni Ottanta. Ecco il paradosso marchigiano.

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