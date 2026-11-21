ANCONA – Nella mattinata odierna, presso la Cattedrale di San Ciriaco, i Carabinieri di Ancona hanno celebrato la propria patrona, la “Virgo Fidelis.

Alla Santa Messa, officiata dall’Arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo, Angelo Spina, e concelebrata dal Cappellano militare, Don Marco Limodio, hanno preso parte le Autorità civili e militari, nonché una nutrita rappresentanza di Carabinieri in servizio e in congedo, le vedove e i figli dei militari caduti in servizio, nonché le vittime del dovere.

La festa della Patrona dell’Arma coincide con la commemorazione della Battaglia di Culqualber, di cui quest’anno ricorre l’85° anniversario, combattuta nel 1941 in Africa Orientale dal 1° Battaglione Carabinieri mobilitato, schierato a presidio di un caposaldo per contrastare l’avanzata britannica. Proprio il 21 novembre, a seguito di incessanti attacchi delle forze inglesi, la postazione di Culqualber cessò di resistere e quasi tutti i Carabinieri morirono in combattimento. Per l’eroico fatto d’armi, alla Bandiera dell’Arma dei Carabinieri fu conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Fu poi nel 1949 che Papa Pio XII, attraverso una bolla pontificia, concesse ai Carabinieri, come Santa Protettrice, la Beatissima Vergine Maria, con il titolo di “Virgo Fidelis”, fissandone la celebrazione il 21 novembre, data che coincide anche con la presentazione di Maria al Tempio.

Oggi è stata anche celebrata la “Giornata dell’Orfano”. Gli orfani sono assistiti dall’Opera Nazionale Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri, istituzione istituita nel 1948 proprio per fornire assistenza morale e materiale, borse di studio e supporto agli studi agli orfani dei Carabinieri

Il Comandante della Legione, Generale di Brigata Nicola Conforti, nei saluti di apertura alle Autorità e agli ospiti, ha indirizzato un particolare e commosso pensiero alle vedove, ai genitori e ai figli dei Caduti dell’Arma.

L’attenzione è stata poi richiamata sull’eredità morale lasciata dagli Eroi di Culqualber, soffermandosi sulla Fedeltà che “non è un’astratta formula retorica” – ha evidenziato il Generale – “ma la dedizione incondizionata al bene comune mantenuta anche fino all’estremo sacrificio”, nonché sulla Responsabilità intesa quale “virtù che trasforma la presenza da semplice vigilanza a custodia operosa. Uno stile di vita improntato alla cultura dell’essere che deve prevalere sulla vuota apparenza, traducendosi quotidianamente in capacità di ascolto, empatia e desiderio genuino di risolvere i problemi dei cittadini che a noi si rivolgono”.

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