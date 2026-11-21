Andrea Agostini, presidente della Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission, ospite della serata dedicata al cinema: 35 tra film e fiction girati ad Ancona e provincia in tre anni e mezzo, e il ritorno nel 2027 della fiction “Balene” nella città dorica

ANCONA – “Ancona non è più soltanto una location, è diventata una città nella quale il cinema si produce” con queste parole Andrea Agostini, presidente della Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission, ha sintetizzato il senso del percorso raccontato davanti al pubblico del Lions Club Ancona Colle Guasco, presieduto dall’avvocato Luigi Pianesi, nel corso della serata dedicata al cinema nelle Marche. Un incontro che ha acceso l’interesse dei presenti, catturati dalla narrazione di un cambiamento profondo: le Marche, da set naturale sono diventate un vero e proprio sistema produttivo cinematografico, e Ancona rappresenta oggi uno dei centri principali.

Il dato che meglio racconta questa trasformazione è racchiuso in una cifra: delle oltre 130 opere attratte e realizzate nella regione in tre anni e mezzo, ben 35 tra serie tv e film sono state girate ad Ancona e provincia. Un numero che non misura soltanto la quantità delle produzioni, ma la capacità del territorio di trattenerne il valore: maestranze, fornitori, servizi, ospitalità. Un vero laboratorio dell’audiovisivo in cui la qualità delle professionalità locali, una politica pubblica strutturata e una rete di servizi efficienti convergono in un modello che unisce cultura e sviluppo economico.

Tra le ultime produzioni di successo realizzate ad Ancona e provincia ricordiamo: Balene – Amiche per sempre con Veronica Pivetti e Carla Signoris, I Fantastici 5 con Raoul Bova, Alex Bravo – Un poliziotto a modo suo di Beniamino Catena con Marco Bocci, Colpa dei sensi di Simona Izzo e Ricky Tognazzi con Gabriel Garko e Anna Safroncik e Il Maestro con Pierfrancesco Favino. Un mosaico di produzioni che ha portato la città e la sua provincia nelle case del grande pubblico e che genera un ritorno concreto sul territorio.

“Il turismo porta le persone nei luoghi, il cinema ha la grande forza di portare i luoghi delle serie e dei film direttamente nel cuore degli spettatori” ha sottolineato Agostini. Un meccanismo emozionale che trasforma lo spettatore in viaggiatore.

“Abbiamo dimostrato che il cinema può diventare una vera leva di sviluppo – ha spiegato Agostini – Ogni produzione genera lavoro, valorizza il territorio e rafforza le nostre filiere culturali e artigianali. La bellezza dei luoghi è solo il punto di partenza: dietro abbiamo costruito un sistema coordinato di servizi, competenze e politica industriale, capace di attrarre investimenti e creare valore economico”.

Un effetto confermato dai numeri: secondo lo studio di Cassa Depositi e Prestiti, ogni euro speso in una produzione audiovisiva genera 3,54 euro di impatto complessivo sull’economia. A conferma di ciò un esempio tra tutti è proprio la fiction di successo di Rai 1 Balene – Amiche per sempre girata ad Ancona, che ha reso protagonista la città stessa nella sceneggiatura, raccontandone l’identità. A fronte di un investimento di 420mila euro di fondi FESR nel 2024, in quanto progetto vincitore del bando, la produzione di Balene ha speso sul territorio circa un milione e mezzo di euro, impegnando maestranze e attori marchigiani.

Un caso che racconta con i numeri meglio di qualsiasi slogan cosa significhi, concretamente, fare sistema: la promozione dei luoghi si trasforma in produzione, e la produzione in occupazione e competenze.

Il ritorno della serie è già in cantiere. “Stiamo lavorando con la produzione per preparare il ritorno in città della nuova stagione che sarà composta da ben dieci episodi, due in più della precedente, siamo in attesa dell’ufficializzazione della Rai con l’obiettivo di girare dai primi di marzo 2027,” ha annunciato Agostini.

L’obiettivo è ora quello di consolidare l’ecosistema costruito per offrire nuove opportunità soprattutto ai giovani, perché dietro ogni produzione c’è un intero territorio che lavora e ogni set aperto nelle Marche racconta la storia di una comunità.

La serata si è chiusa tra gli applausi dei presenti, con la consegna ad Andrea Agostini del gagliardetto del Lions da parte del presidente del Club Ancona Colle Guasco, Luigi Pianesi: un riconoscimento simbolico che suggella l’incontro e il legame tra il mondo lionistico e una realtà culturale capace di generare ricadute concrete sul territorio. L’iniziativa rientra tra le attività di servizio che il Lions promuove per la comunità, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze e di far conoscere ai cittadini i percorsi di crescita culturale ed economica che le rendono possibili.

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