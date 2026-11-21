Di GIACOMO BUGARO*

ANCONA – Ciao Max, Massimo Palazzesi! Ieri mattina, alle 10.14, mi hai chiamato per parlarmi di un problema del tuo territorio. Stamattina ho riguardato quell’ora sul telefono.

Continuo a pensare a quella telefonata, al fatto che anche ieri il tuo pensiero fosse per Numana e per la sua gente. Eri più grande di me. Abbiamo condiviso tanti anni di politica e, in quegli anni, sei diventato per me un amico vero. Eri una persona mite, sempre pronta ad ascoltare e a dare una mano.

Tenevi alle amicizie e sapevi farlo sentire anche nelle piccole cose. Amavi la politica perché ti dava la possibilità di fare qualcosa per gli altri. E amavi Numana, il paese in cui eri nato, di cui sei stato sindaco e al quale hai dedicato la vita. Chi ti conosceva sa quanta parte di te ci fosse in quell’impegno quotidiano, anche per le cose di cui magari nessuno si sarebbe accorto.

Mi mancheranno le nostre chiacchierate e quelle telefonate in cui mi raccontavi cosa succedeva a Numana e cercavamo di capire insieme cosa si potesse fare. Abbraccio con tutto il cuore la tua famiglia. Ciao, amico mio. Ti ricorderò nella preghiera.

*Assessore Regione Marche

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