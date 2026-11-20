Si tratta di un progetto unico nel territorio, nato dalla sinergia tra Banco Marchigiano e Croce Verde. Un’iniziativa innovativa ad alto valore sociale dedicata alle persone più fragili. Presentato oggi con la consegna ufficiale della nuova Fiat Pandina ibrida attrezzata. Il progetto partirà a gennaio

CIVITANOVA MARCHE – Prenderà ufficialmente il via a Civitanova Marche a gennaio un progetto unico nel suo genere nel territorio, fortemente voluto e ideato dalla stretta collaborazione tra il Banco Marchigiano e la Croce Verde di Civitanova Marche. Pensato per rispondere a un bisogno reale e concreto del territorio, il servizio offrirà la consegna gratuita a domicilio dei farmaci refrigerati a favore degli over 70, delle persone con disabilità e dei cittadini non autosufficienti privi di un adeguato supporto familiare. Il servizio sarà molto importante tutto l’anno ma, considerato il caldo elevatissimo e prolungato dell’estate scorsa, potrebbe diventare quanto mai fondamentale proprio nei mesi estivi.

L’iniziativa – che unisce il mondo del credito cooperativo, il volontariato e le istituzioni locali per costruire una comunità più vicina ai bisogni dei cittadini – è stata presentata ufficialmente oggi pomeriggio, venerdì 20 novembre, presso la Sala Conferenze del Banco Marchigiano con la consegna ufficiale del mezzo, una Fiat Pandina ibrida, alla Croce Verde, alla presenza delle autorità e di altri mezzi della Croce Verde che hanno fatto suonare la sirena come da tradizione in questi eventi del sodalizio locale.

L’automezzo rappresenta il “cuore” del progetto: donato dal Banco Marchigiano e allestito dalla carrozzeria MAF di Pistoia, il veicolo è dotato di uno speciale frigorifero con termometro certificato, in grado di garantire una temperatura costante compresa tra i 2 e gli 8 gradi centigradi, nel pieno rispetto delle normative sanitarie per il trasporto in sicurezza delle terapie farmacologiche. Il servizio sarà gestito dai volontari della Croce Verde appositamente formati, nel pieno rispetto della privacy degli utenti e secondo i protocolli emanati da Federfarma. Al progetto hanno preso parte, con grande convinzione e interesse, anche l’AST, l’Ordine dei medici della Provincia di Macerata, l’Ordine dei farmacisti della Provincia di Macerata, le Farmacie Comunali ATAC Civitanova, il Comune di Civitanova Marche.

“Ringraziamo per questo innovativo progetto il Banco Marchigiano, come sempre sensibile alle esigenze ed alle criticità del territorio, da cui è nata l’idea iniziale e che ha poi provveduto anche al supporto economico – dice il Presidente della Croce Verde, Cesare Bartolucci – il nostro consiglio di amministrazione l’ha dunque accolta con entusiasmo e ci siamo messi al lavoro per dar vita al progetto che ci permetterà di svolgere un servizio innovativo, capace di facilitare la vita di molte persone che, per età o condizioni di salute, incontrano difficoltà negli spostamenti”.

“Mettiamo a disposizione della città uno strumento che consentirà di sviluppare un servizio utile, pensato per le persone più fragili – ha dichiarato il presidente del Banco Marchigiano, Sandro Palombini – il progetto è nato dall’ascolto e dalla collaborazione con la Croce Verde e con il territorio”.

Subito dopo la cerimonia inaugurale all’esterno della sede centrale del Banco Marchigiano, l’iniziativa di oggi è proseguita all’interno della Sala Conferenze con il convegno dedicato al tema “L’importanza della terapia farmacologica nell’anziano”. Un confronto di alto profilo che ha visto la partecipazione di numerosi relatori istituzionali e sanitari: hanno aperto i lavori Sandro Palombini (Presidente Banco Marchigiano) e Massimo Tombolini (Direttore Generale Banco Marchigiano). Seguiti poi dagli interventi di Fabrizio Ciarapica (Sindaco di Civitanova Marche) e Barbara Capponi (Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Civitanova Marche) e, a chiudere questa prima parte istituzionale, il Presidente della Croce Verde Civitanova Marche, Cesare Bartolucci.

Poi gli interventi di Stefano Torresi, Sindaco Banco Marchigiano, socio della Croce Verde e promotore del progetto, Pietro Pinciaroli, Consigliere Ordine dei Medici Provincia di Macerata, Luciano Diomedi Presidente Ordine dei Farmacisti Provincia di Macerata, Lucio Sotte, Medico agopuntore Presidente Associazione Marchigiana Agopuntura e Medicina Cinese, Massimo Belvederesi, Presidente ATAC Civitanova Marche, Graziella Santarelli, Presidentessa Associazione La Terra Degli Arcobaleni APS.

Con questo progetto, il Banco Marchigiano e la Croce Verde confermano come l’ascolto dei bisogni reali della cittadinanza e la sinergia tra mondo del credito cooperativo, istituzioni e volontariato rappresentino la chiave per costruire una comunità sempre più vicina ai bisogni dei cittadini.

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