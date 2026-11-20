PERGOLA – Da lunedì 23 a sabato 28 novembre 2026 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS apre al mondo della Scuola oltre 250 luoghi in tutta Italia. Nel corso delle “Giornate FAI per le scuole”, arrivate alla 15a edizione, studenti di ogni ordine e grado potranno visitare luoghi eccezionalmente aperti nelle loro città e territori grazie ai volontari della Fondazione, accompagnati da guide speciali: gli Apprendisti Ciceroni, anch’essi studenti appositamente preparati dai loro docenti, partecipanti con la loro classe ad un progetto educativo che, ideato dal FAI ormai 30 anni fa, coinvolge migliaia di ragazzi ogni anno, non solo formandoli, ma facendone i protagonisti della valorizzazione del patrimonio culturale del loro territorio. Nate su modello delle più famose Giornate FAI di Primavera e di Autunno, le “Giornate FAI per le scuole” sono esclusivamente riservate al mondo scolastico. Per un’intera settimana, palazzi, giardini storici, aree naturalistiche, parchi, chiese e monumenti apriranno le porte solo agli studenti, di ogni ordine e grado, e agli Apprendisti Ciceroni che li guideranno.

Un’esperienza formativa basata sul concetto dell’educazione tra pari, che rivoluziona il tradizionale rapporto tra docente e discente per favorire nei ragazzi la scoperta diretta e attiva del patrimonio storico, artistico e naturalistico italiano, e infondere il desiderio di partecipare, da cittadini di oggi e di domani, alla sua tutela e valorizzazione.

A Pergola per la prima volta martedì 24 novembre saranno protagonisti gli Apprendisti Ciceroni della scuola secondaria di primo grado dell’IC “G.Binotti”. Racconteranno due beni che si distinguono per storia e unicità: Palazzo Mattei Baldini, uno degli edifici più sontuosi divenuto tale dopo le modifiche eseguite negli anni 1832-35 quando, in occasione della sua elezione a cardinale, Mario Mattei volle ampliare la dimora di famiglia affidando i lavori all’architetto romano Raffaello Grilli e gli affreschi al pittore fabrianese Vincenzo Liberati; e l’Oratorio dei Padri Filippini con le sue lavorazioni barocche della cornice lignea dorata d’altare che contiene l’immagine miracolosa della Madonna del Refugio, degli stucchi ornamentali, e le due notevoli tele commissionate al pittore Antonio Concioli con scene di vita di San Filippo, San Filippo Neri che riceve lo Spirito Santo e San Filippo Neri che resuscita il figlio del Principe Massimo.

Inoltre si avranno come visitatori speciali i ragazzi ospiti della struttura socio-educativa e riabilitativa del “Centro Margherita”, presenza legata al progetto di Welfare culturale derivante dal protocollo d’intesa firmato la primavera scorsa tra il Ministero della Cultura e il Ministero della Salute che mette in relazione l’arte come forma di cura e di terapia. Tutto nasce da uno studio scientifico coordinato dal prof. Enzo Grossi dell’Università di Bologna in collaborazione con l’ASL di Cuneo. Un gruppo di cento persone è stato monitorato prima, durante e dopo la visita guidata all’interno della cupola ellittica del santuario basilica Regina Montis Regalis di Vicoforte (CN). L’obiettivo era verificare se l’esperienza culturale influenzasse i parametri legati alla felicità, allo stress e alla salute emotiva. L’indagine ha dimostrato che l’utilizzo del patrimonio artistico monumentale produce un incremento misurabile del benessere individuale e della qualità della vita nelle persone. Si ringrazia la disponibilità della Dirigente Scolastica dott.ssa Chiara Fiorucci e dell’insegnate di arte e immagine Eleonora Masciotti, di tutti gli educatori della struttura comunale “Centro Margherita” e del sindaco Diego Sabatucci che hanno reso possibile questa importante iniziativa.

“Giornate FAI per le scuole” sono un modo concreto di partecipare alla missione del FAI: la manifestazione, infatti, è riservata alle Classi Amiche FAI (quasi 3.000 nel 2025), ovvero alle classi che, tramite i loro docenti, si sono iscritte al FAI potendo così beneficiare di questa come di altre proposte didattiche pensate per la Scuola, in un programma ricco e vario che accompagna l’intero anno scolastico.

Martedì 27 ottobre, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara, il FAI ha presentato il programma nazionale “FAI per la Scuola” 2026-2027, di cui le “Giornate FAI per le scuole” sono uno dei quattro pilastri. Un altro progetto è proprio “Apprendisti Ciceroni” che dal 1996 a oggi ha visto la partecipazione di oltre 600.000 studenti nelle Giornate FAI, di cui più di 68.000 solo nelle Giornate FAI per le Scuole; completano il programma nazionale le visite didattiche nei 75 Beni del FAI in tutta Italia e il concorso nazionale, quest’anno dal titolo “Lasciateci in pace. Idee, spazi, persone, comunità”, che offre agli studenti l’occasione di ideare un progetto di “pace attiva”, ovvero di farsi attivi promotori di pace nella loro comunità.

Per la realizzazione dell’articolato programma di “FAI per la Scuola”, che ha coinvolto a oggi più di 4 milioni di bambini e ragazzi, dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di II grado, il FAI opera in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto nell’Ottobre 2023, che si fonda sui principi costituzionali incarnati dagli articoli 9 e 118, secondo i quali il singolo cittadino può e deve fare la sua parte anche nella tutela e nella cura dell’ambiente che ci circonda. Il FAI opera da oltre cinquant’anni per costruire e diffondere questa cultura nella società civile e, in nome della sua missione educativa e dello spirito sussidiario che lo anima, con sempre maggiore impegno intende collaborare con il mondo della Scuola, offrendo i suoi luoghi, le sue conoscenze e la sua esperienza per integrare e arricchire l’offerta formativa secondo le direttive delle recenti linee guida ministeriali.

La quindicesima edizione delle Giornate FAI per le scuole si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di tutte le Regioni e le Province autonome italiane. RAI è Main Media Partner dell’iniziativa.

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