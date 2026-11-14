Tenda di Abramo, presentato il Bilancio sociale 2025: crescono le persone accolte e l’impegno dei volontari

FALCONARA MARITTIMA – Sono 257 le persone accolte nel 2025 dalla Tenda di Abramo, nella casa di prima accoglienza di via Flaminia a Falconara Marittima. Un numero in crescita rispetto alle 228 del 2024 e alle 101 del 2022. Dietro questi numeri ci sono storie e percorsi di vita differenti, accomunati dalla necessità di trovare un luogo sicuro dove fermarsi, essere ascoltati e ripartire. Lo racconta il Bilancio sociale 2025 della Tenda di Abramo OdV, presentato dall’associazione che dal 1990 offre accoglienza e sostegno alle persone senza dimora e in condizioni di grave fragilità.

La durata media dell’accoglienza è stata di 13,5 giorni, sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. L’età media degli ospiti si attesta intorno ai 49 anni, in lieve crescita negli ultimi anni. Cambia invece la provenienza geografica, secondo una prluralità di provenienze e trascorsi umani: le persone italiane rappresentano il 33,9% degli accolti, mentre cresce la presenza di persone originarie del Nord Africa, passata dal 21,9% al 30,7%. Seguono ospiti provenienti dall’Africa centrale e meridionale, dall’Europa orientale, dall’Asia e dal Medio Oriente.

Un ruolo importante è svolto dal Gruppo di Ascolto, che nel 2025 ha incontrato 134 persone, rispetto alle 74 del 2024. Attraverso colloqui individuali e il lavoro in rete con i servizi territoriali, il gruppo di Tenda d’Abramo offre orientamento e accompagnamento nella ricerca di soluzioni abitative, lavorative e di percorsi verso una maggiore autonomia.

Il cuore dell’associazione resta l’impegno dei suoi 209 volontari attivi, 110 donne e 99 uomini, di generazioni diverse, che garantiscono quotidianamente il funzionamento della struttura. Come spiega il Bilancio sociale, nel 2025 hanno dedicato oltre 10mila ore di volontariato ai turni di accoglienza, cucina, notte, pulizie e ascolto. Un dato che non comprende le numerose altre attività di manutenzione, formazione, organizzazione e sensibilizzazione.

Accanto alla casa di prima accoglienza, la Tenda di Abramo gestisce un appartamento di seconda accoglienza a Castelferretti e partecipa alle attività del Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà, che offre docce, lavanderia, ascolto e orientamento. Un lavoro quotidiano costruito insieme a istituzioni, Caritas, associazioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di non lasciare sole le persone che attraversano momenti di difficoltà.

“Anche quest’anno pubblichiamo il nostro Bilancio sociale, riferito al 2025, confermando il valore di uno strumento che adottiamo ormai dal 2003 per raccontare il cammino dell’associazione, condividere i risultati raggiunti e promuovere una cultura del volontariato capace di andare oltre la singola esperienza – dichiara Sara Bugari, presidente della Tenda di Abramo OdV –. È un’occasione per rileggere il lavoro svolto, rafforzare le collaborazioni e continuare a costruire, insieme, una comunità attenta ai bisogni delle persone più fragili”.

In occasione della presentazione del Bilancio sociale è stato annunciato anche l’evento “La rivoluzione della cura. L’esperienza della Piazza del Mondo”, con la testimonianza di Massimo Orlandi, giornalista, scrittore e tra i fondatori della Fraternità di Romena. Un’occasione per riflettere sul valore della cura, dell’incontro e delle relazioni nella costruzione di comunità più solidali.

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