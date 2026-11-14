Nitto ATP Finals: Buroni crea il primo corridoio interattivo che trasforma l’ingresso in campo in uno spettacolo di luce in tv

Oltre 17 metri di pareti digitali capaci di reagire in tempo reale ai movimenti degli atleti, tra sport, arte e spettacolo

CAGLI – Spettacolo, tecnologia e arte digitale entrano in campo alle Nitto ATP Finals di Torino grazie a Paolo Buroni della Stark, punto di riferimento internazionale nel design creativo e nelle tecnologie immersive.

Per il walk-on — il corridoio percorso dai tennisti prima dell’ingresso in campo — il progetto firmato da Paolo Buroni con i figli Alex e Alice ha dato forma a uno spettacolare allestimento senza precedenti: oltre 17 metri di schermi “Stark Imagewall Interattivi”, progettati, costruiti e ingegnerizzati nella sede di Cagli, in provincia di Pesaro e Urbino.

La tecnologia “Stark Imagewall Interactive Touchless” trasforma le pareti del corridoio in un ambiente vivo e reattivo. Grazie a sensori speciali e al software interattivo “Touchless”, sviluppato e brevettato da Paolo Buroni, gli schermi intercettano la presenza e il movimento delle persone, generando effetti visuali inediti.

Durante la discesa in campo, gli atleti saranno accompagnati da scie luminose e coreografie dinamiche che seguiranno la loro figura a breve distanza, interpretandone i gesti in tempo reale. Il risultato è un linguaggio visivo costruito attorno a velocità, potenza e precisione: qualità che diventano luce, ritmo e immagine.

Per la prima volta, un corridoio digitale immersivo apparirà in diretta televisiva come parte integrante dello spettacolo. Le pareti non mostrano contenuti predefiniti ma creano effetti che nascono dall’interazione con gli atleti, trasformando l’attesa che precede il match in un vero spettacolo di apertura. La realizzazione, progettata per Red Bull e ottimizzata per la diretta televisiva, porterà l’ingresso in campo dei campioni davanti a milioni di spettatori.

“Volevamo dare forma a un istante sospeso: quello che precede l’ingresso in campo. – spiega Paolo Buroni – un corridoio di luce che respira con gli atleti, li segue e li amplifica, dove ogni movimento diventa immagine ed emozione. È l’arte digitale che esce dallo schermo e diventa spazio, pelle, respiro. Per la prima volta, il walk-on delle Nitto ATP Finals non sarà un passaggio: sarà l’inizio dello spettacolo”.

Le Nitto ATP Finals sono in programma all’Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre.

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