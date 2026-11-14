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CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO

Inaugurato il Conad Spesa Facile di Fabriano: tanti nuovi servizi, 105 lavoratori e venti assunzioni / FOTO

Diwww.laltrogiornale.it

14 Novembre 2026

FABRIANO – Pubblico delle grandi occasioni sabato 14 novembre al centro commerciale “Il Gentile” di Fabriano per la riapertura del Conad Spesa Facile, inaugurato alla presenza della Sindaca Daniela Ghergo e dell’amministratore delegato della cooperativa Commercianti Indipendenti Associati – Conad, Luca Panzavolta. Il parroco don Daniele Trombetti ha impartito la benedizione ai presenti. Alla festa hanno preso parte anche le giovani atlete e lo staff tecnico e dirigenziale della Pallavolo Fabriano, di cui Conad è main sponsor. La gestione è sempre della Pagema Supermercati snc di Pamela Pasquinelli e Andrea Fioretti. Venti le nuove assunzioni, che portano i lavoratori a quota 105.

Tante le novità dopo i lavori effettuati nei 2.950 metri quadri di via Beniamino Gigli. Tra le più importanti il nuovo reparto cucina con produzione interna al punto vendita, il nuovo banco servito delle carni con vetrina per l’esposizione dei tagli più pregiati e il corner sushi con lavorazione a vista. Invariata la convenienza continuativa su cui si basa il format Spesa Facile Conad, che offre una politica di prezzi bassi quotidiani su un vasto assortimento di prodotti, con la garanzia dei grandi marchi e la qualità degli articoli a marchio Conad. Grande attenzione è dedicata alle referenze del territorio, come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi del percorso “SìAmo Marche”, prodotti che viaggiano con distanze ridotte e aiutano a sostenere gli agricoltori, l’economia locale e l’ambiente.

A disposizione dei clienti numerosi servizi, tra cui le casse veloci, la spesa online, i terminali per la spesa smart, il pagamento attraverso Conad Card e il parcheggio gratuito. Gli orari di apertura — tutti i giorni dal lunedì alla domenica — vanno dalle 8 alle 20,30. Grande attesa per il “Pet Store” a fianco del supermercato, interamente dedicato alla cura e all’alimentazione degli animali, che riaprirà martedì 8 dicembre.

«Lo Spesa Facile di Fabriano — dichiara l’AD di CIA-Conad, Luca Panzavolta — si aggiorna con nuovi servizi, ma continua a offrire la massima convenienza tutti i giorni dell’anno, con la professionalità dei nostri soci e la qualità dei prodotti a marchio Conad, senza promozioni perché punta su prezzi bassi quotidiani. Il nuovo investimento, che si accompagna a venti assunzioni nel territorio, testimonia il nostro impegno e quello dei nostri associati nei confronti di tutta la comunità: i clienti troveranno un negozio nuovo, bello e più confortevole ma conveniente come e più di prima».

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Commercianti Indipendenti Associati è una delle cinque cooperative socie del Consorzio Nazionale Dettaglianti (CONAD). CIA associa imprenditori e imprenditrici del commercio al dettaglio che operano nei territori di Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (Padova, Rovigo, Venezia, Treviso, Verona, in compresenza con Dao), in Lombardia a Milano città , provincia di Bergamo (Curno) e Lecco (Merate). Il fatturato di vendita della rete associata nel 2025 si è attestato a 3,2 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2024. I punti vendita della rete multicanale, al 31/12/2025, erano 256. Il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa oltre 12 mila persone.

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