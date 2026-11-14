Gran bella “burrasca” quella del poeta Leandro Di Donato!

Di TIBERIO CRIVELLARO

“Carissimo Leandro, penso al titolo della tua opera. Poi, interiormente, ancora di accedere al tuo lavoro, entro nel corpo del vento. Nella tua esistenza”. Ḗ l’inizio della “pubblica” lettera di Anna Maria Farabbi a Leandro Di Donato sulla sua raccolta “Il corpo del vento” (Di Felice Edizioni – Collana Il Gabbiere, Martinsicuro, TE). Proseguendo, la Farabbi: “Questo pensiero mi tiene in un significato non solo sensoriale, ma anche metaforico (…) dentro in una materia invisibile, ma tangibile. Così come è il vento. A volte sconvolgente (…) dirompente, persino mortale (…) Così avvolta e involta nella corporeità aerea, entro dopo aver meditato la soglia nominale che tu hai creato”. Potrei chiuderla qui, dati gli elementi significanti “segnalati” da Anna Maria.

Ci sono un mucchio di ricordi significanti che danno corpo alla raccolta, tanti indizi e nomi, una biografia-autobografia che scorre nei luoghi natii rendendoli avvolti al “corpo del vento”, un vento particolare per Leandro Di Donato, il quale “si spoglia”, mette a nudo le fragilità, quasi come quelle “fragilità” del Kandinskij messo nella cover a rafforzare il romanzo poetico. Indizi: nominazioni, cose, aggettivazioni , confine, dove e come, dopo e prima, luce, clima, la città dell’Aquila, rotte e meridiani, terra e mare, la paura, “il legno storto di questo tempo” e che a volte nulla è più misterioso di un volto, quell’avrei voluto “amore di tante ragioni e tanti torti”.

Leandro con questo suo vento mi ha calamitato, piacevolmente sorpreso con i suoi eleganti versi, che mi fanno ricordare come ogni mia raccolta sia stata spinta al varo per via del vento. Versi come: “Abitiamo il corpo del vento (o il vento ci abita?)./ Il tempo è soltanto/ il soffio che unisce/ e poi slega”…Se col vento la sabbia: “Attardato sui bordi/cesello vento, sabbia/ e trucioli rosa,/ per costruire la mia nave in bottiglia/ e portare/ il mare in tasca”; “Come il mare” drammatico e furente (ricordando il romanziere Sudafricano Wilbur Smith) anche il vento ha le sue onde: “Le onde del vento adagiano/ sui fili d’erba/ il vortice placato delle ore/ Si tende il cielo dentro una domanda, fra i rovi, a terra, giace la risposta”. E così si conceda Di Donato, a pag. 95: “Il tempo si specchia sulla finestra chiusa,/ trame sottili di polveri tracciano/ mappe di nuovi mondi./ Nell’angolo degli abiti dismessi/ i libri letti e persi tendono le pagine aperte,/ ali fragili abbracciano/ la scia scura del giorno.” Perché questo poeta vola in alto come pochi, come le Aquile che hanno vista acuta e osservano la povertà di questo mondo-tempo. Ma che bella burrasca, caro Leandro!

LEANDRO DI DONATO

IL CORPO DELVENTO

Di Felice Edizioni

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