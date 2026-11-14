Aperta la nuova pista ciclorotellistica di Pesaro / FOTO

Un investimento da oltre 2 milioni di euro. Biancani, Pozzi e Della Dora al taglio del nastro: «Una struttura d’eccellenza, attesa da anni, che si sviluppa per 2 chilometri e può diventare un punto di riferimento nazionale ed europeo per il ciclismo e gli sport a rotelle»

PESARO – È stata inaugurata la nuova pista ciclorotellistica di Pesaro, realizzata nell’area di via Grande Torino, alle spalle della Vitrifrigo Arena. «Un impianto d’eccellenza che punta a diventare un punto di riferimento per gli sport a rotelle, con l’ambizione di ospitare competizioni di livello nazionale e internazionale». A tagliare il nastro, insieme alle istituzioni, alla cittadinanza e alle realtà sportive del territorio, sono stati il sindaco Andrea Biancani e gli assessori Riccardo Pozzi (Nuove opere) e Mila Della Dora (Sport), che hanno presentato alla città una struttura attesa da anni e destinata a rafforzare l’offerta sportiva di Pesaro.

«La pista ciclorotellistica rappresenta un investimento importante per Pesaro e per tutto il mondo sportivo. È un impianto che mancava e che finalmente offre agli atleti e alle società sportive uno spazio dedicato in cui allenarsi e crescere, senza dover uscire dalla città. Ma, soprattutto, è una nuova opportunità per le famiglie: vogliamo che bambini e bambine possano avvicinarsi al ciclismo e al pattinaggio fin da giovanissimi, scoprendo la bellezza di queste discipline e i valori dello sport. Pesaro è da sempre legata alla bicicletta, è la Città della Bicicletta, eppure fino a oggi non disponeva di una struttura adeguata a praticare queste attività. Con questo impianto colmiamo una lacuna importante, offrendo ai giovani la possibilità di coltivare una passione vicino a casa, in sicurezza, sia in bicicletta sia sui roller. L’ambizione è che diventi un luogo vissuto, capace di far crescere le nostre società sportive, attrarre manifestazioni di livello nazionale e internazionale e valorizzare ulteriormente la città, anche attraverso il turismo sportivo», hanno spiegato il sindaco e gli assessori.

Un impianto da oltre 2 milioni di euro

Il costo complessivo del cantiere della pista ciclorotellistica è pari a 2,2 milioni di euro. Il progetto ha interessato un’area di circa 105mila metri quadrati, compresa tra via Grande Torino e via Gagarin – che tocca quindi il Quartiere 5, Torraccia e il Quartiere 9, Tombaccia – con l’obiettivo di realizzare una struttura sportiva d’eccellenza e, allo stesso tempo, riqualificare una zona della città. Il circuito ciclistico si sviluppa per 2,2 chilometri, mentre quello dedicato al pattinaggio di velocità misura 600 metri. Un’estensione che permette di abbinare due discipline – bici e roller – sportive che si integrano e che, come sottolineato dalle federazioni e dalle realtà sportive coinvolte nella progettazione, rappresenta un’opportunità significativa per il territorio.

«Abbiamo lavorato a lungo per arrivare a questo risultato – proseguono Biancani, Pozzi e Della Dora –. È stato un percorso complesso, portato avanti insieme agli uffici comunali, ai professionisti, alle ditte e alle associazioni sportive, che hanno contribuito a perfezionare il progetto. Oggi possiamo finalmente inaugurare un impianto che guarda al futuro, capace di sostenere la crescita delle società e degli atleti e di offrire nuove opportunità ai giovani».

A completare il progetto della pista ciclorotellistica è prevista una struttura di servizio, finanziata con 1,5 milioni di euro di risorse ottenute dal Comune attraverso un bando PNRR. L’edificio, i cui lavori termineranno entro il 2027, è sviluppato su due livelli e con dimensioni di 22,5 per 9,5 metri e ospiterà una palestra attrezzata, spogliatoi con docce, infermeria, uffici e ulteriori servizi a supporto delle attività sportive, in linea con le norme CONI per l’impiantistica.

Accanto alla pista ciclorotellistica, sono state inaugurate anche la pista polivalente, dotata di due canestri da basket, e l’area calisthenics, dedicata all’allenamento a corpo libero. «Con queste nuove strutture – proseguono Biancani, Pozzi e Della Dora – arricchiamo un’area strategica per lo sport pesarese. La pista ciclorotellistica è l’intervento principale, ma insieme alla pista polivalente e all’area calisthenics contribuisce a creare un nuovo polo di aggregazione, dedicato al movimento e al benessere della comunità. Un investimento che guarda ai giovani, alle famiglie e a tutti coloro che credono nel valore dello sport, situate in un quartiere giovane, che aveva bisogno di luoghi di incontro come questi».

Presenti all’inaugurazione anche i rappresentanti delle principali realtà sportive che hanno avuto modo di testare per prime il nuovo impianto. Tra questi, per la Federazione Italiana Sport Rotellistici, Roberto Arthemalle e il tecnico federale Michele Ravagli; per la Federazione Ciclistica Italiana, il vicepresidente regionale Maurizio Minucci, il presidente del Comitato provinciale Pesaro e Urbino Fabio Francolini e Lino Secchi, già presidente del Comitato regionale Marche della Federazione Ciclistica Italiana e oggi responsabile dei rapporti con istituzioni e partner della FCI Marche. Presente anche Maria Teresa D’Angelo, coordinatrice regionale di Sport e Salute. Tutti hanno espresso grande apprezzamento per la nuova struttura, sottolineandone le importanti potenzialità sportive e sociali e il valore di un impianto che, per caratteristiche tecniche e ambizioni, punta a diventare un punto di riferimento anche a livello internazionale.

Un momento particolarmente significativo è stato anche quello dedicato alla famiglia del ciclista e campione pesarese Enrico Paolini, la cui presenza è stata sottolineata dal sindaco e dagli assessori: «Avervi qui con noi oggi è un grande regalo», hanno detto, ringraziandoli per aver condiviso una giornata così importante per la città.

Infine, i ringraziamenti del Quartiere 5 e del Quartiere 9, con i presidenti Simone Badioli e Gabriele Angelini: «Siamo davvero contenti di poter condividere questo momento con i quartieri e le istituzioni. Si tratta di due strutture capaci di creare, soprattutto nel Quartiere 5, occasioni di relazione e incontro, rivolte in particolare ai più piccoli. La pista polivalente e l’area calisthenics si aggiungono così alla più ampia offerta sportiva della città, che trova nella nuova pista ciclorotellistica un ulteriore e importante punto di riferimento».

La pista ciclorotellistica ha ricevuto la benedizione di don Lorenzo e si inserisce si inserisce così nel percorso di crescita di Pesaro come città dello Sport, con l’obiettivo di offrire strutture di qualità, sostenere le discipline sportive e attrarre eventi capaci di generare ricadute positive per il territorio. A causa dell’umidità presente sul fondo della pista, dovuta alle intense precipitazioni registrate negli ultimi giorni, non è stato possibile procedere con la realizzazione della segnaletica orizzontale prevista, relativa all’indicazione del punto di partenza e di arrivo, né con l’installazione della cartellonistica verticale. L’Amministrazione provvederà a completare gli interventi non appena le condizioni meteorologiche e lo stato del fondo lo consentiranno.

Modalità di accesso

La pista è accessibile fin da subito a tutti coloro che desiderano utilizzarla con la propria bicicletta o con i roller. L’accesso è regolato da un tornello, attraverso il quale sarà possibile entrare nell’impianto. L’ingresso principale, e anche unico consentito, si trova alle spalle della Vitrifrigo Arena. Le società sportive che necessitano di un accesso riservato alla pista dovranno contattare l’Ufficio Sport del Comune di Pesaro per concordare le date e le modalità di utilizzo dell’impianto. Info a sport@comune.pesaro.pu.it; 0721387742; 0721387707.

Per la realizzazione della pista ciclorotellistica si ringraziano R.T.I. Violoni S.r.l. e Costruzioni Nasoni S.r.l.; per l’area calisthenics, Calistation S.r.l.; e per il Playground, Pretelli S.r.l.

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