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CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO

A Fabriano i carabinieri denunciano un automobilista per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente stradale

Diwww.laltrogiornale.it

14 Novembre 2026

FABRIANO – Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Fabriano nel presidio costante del territorio e nella tutela della sicurezza stradale lungo le arterie cittadine. In orario notturno, intorno alla mezzanotte, la tempestiva prontezza operativa dei militari del locale Nucleo Operativo e Radiomobile ha consentito di intervenire rapidamente a seguito di un sinistro verificatosi lungo una delle strade periferiche della città.

L’uomo, un 50enne residente fuori provincia, alla guida di un’utilitaria, ha perso il controllo del mezzo finendo per impattare contro un muro di cinta, fortunatamente senza causare danni ad altre persone. I militari di pattuglia intervenuti sul posto hanno subito messo in sicurezza l’area del sinistro e sottoposto ai rilievi del caso – a mezzo di etilometro – il conducente.

L’uomo è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,4 g/l, ben oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente. A seguito dell’accaduto, i Carabinieri hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida e alla denuncia per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza aggravata dall’aver provocato un incidente in orario notturno.

L’episodio testimonia la costante attenzione e la vigilanza preventiva che gli uomini dell’Arma rivolgono, anche nelle ore notturne, al contrasto dell’uso scorretto e pericoloso di sostanze alcoliche alla guida, a salvaguardia dell’incolumità pubblica di residenti e utenti della strada

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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