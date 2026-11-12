Venti assunzioni e tante novità per il Conad Spesa Facile di Fabriano

Foto: Fabio Blaco

Sabato taglio del nastro con la sindaca Daniela Ghergo

FABRIANO – Venti nuove assunzioni, che portano i lavoratori a quota 105, e tante novità per il Conad Spesa Facile del centro commerciale “Il Gentile” di Fabriano che riapre ufficialmente sabato 14 novembre. A tagliare il nastro saranno la Sindaca Daniela Ghergo e l’amministratore delegato della cooperativa Commercianti Indipendenti Associati – Conad, Luca Panzavolta. Il parroco don Daniele Trombetti impartirà la benedizione ai presenti. La breve cerimonia inaugurale avverrà subito prima dell’apertura, prevista per le 9.

La gestione è sempre della Pagema Supermercati snc di Pamela Pasquinelli e Andrea Fioretti. Tanti gli aggiornamenti che i clienti troveranno dopo i lavori effettuati nei 2.950 metri quadri di via Beniamino Gigli: tra i principali il nuovo reparto cucina con produzione interna al punto vendita, il nuovo banco servito delle carni con vetrina per l’esposizione dei tagli più pregiati e il corner sushi con lavorazione a vista. Invariata la convenienza continuativa su cui si basa il format Spesa Facile Conad, che offre una politica di prezzi bassi quotidiani su un vasto assortimento di prodotti, con la garanzia dei grandi marchi e la qualità degli articoli a marchio Conad. Grande attenzione è dedicata alle referenze del territorio, come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi del percorso “SìAmo Marche”, prodotti che viaggiano con distanze ridotte e aiutano a sostenere gli agricoltori, l’economia locale e l’ambiente.

A disposizione dei clienti numerosi servizi, tra cui le casse veloci, la spesa online, i terminali per la spesa smart, il pagamento attraverso Conad Card e il parcheggio gratuito. Gli orari di apertura — tutti i giorni dal lunedì alla domenica — vanno dalle 8 alle 20,30.

Ancora qualche settimana servirà per la riapertura del “Pet Store” a fianco del supermercato, interamente dedicato alla cura e all’alimentazione degli animali. L’inaugurazione è prevista per martedì 8 dicembre.

«Lo Spesa Facile di Fabriano — dichiara l’AD di CIA-Conad, Luca Panzavolta — si aggiorna con nuovi servizi, ma continua a offrire la massima convenienza tutti i giorni dell’anno, con la professionalità dei nostri soci e la qualità dei prodotti a marchio Conad, senza promozioni perché punta su prezzi bassi quotidiani. Il nuovo investimento, che si accompagna a venti assunzioni nel territorio, testimonia il nostro impegno e quello dei nostri associati nei confronti di tutta la comunità: i clienti troveranno un negozio nuovo, bello e più confortevole, ma conveniente come e più di prima».

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Commercianti Indipendenti Associati è una delle cinque cooperative socie del Consorzio Nazionale Dettaglianti (CONAD). CIA associa imprenditori e imprenditrici del commercio al dettaglio che operano nei territori di Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (Padova, Rovigo, Venezia, Treviso, Verona, in compresenza con Dao), in Lombardia a Milano città , provincia di Bergamo (Curno) e Lecco (Merate). Il fatturato di vendita della rete associata nel 2025 si è attestato a 3,2 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2024. I punti vendita della rete multicanale, al 31/12/2025, erano 256. Il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa oltre 12 mila persone.

Foto: Fabio Blaco

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