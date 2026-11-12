Nasce a Jesi “Buona è la Via”: tre botteghe storiche fanno rete per valorizzare la spesa in via San Francesco

Pescheria Gastronomia Corinaldesi, Mastrofruttaio e Canafoglia Pura Macelleria Artigiana uniscono le forze in un progetto di valorizzazione urbana, sociale ed economica firmato Premiata Fonderia Creativa

JESI – Ma quanto è buona via San Francesco? È da questa domanda che prende vita “Buona è la Via. La spesa di una volta, giù via San Francesco”, un progetto di valorizzazione del quartiere che nasce da tre botteghe alimentari, unite dalla passione per il cibo buono e dal piacere della spesa di prossimità. Protagoniste dell’iniziativa sono tre realtà storiche della strada jesina: la Pescheria Gastronomia Corinaldesi, Mastrofruttaio – Frutterie Agostinelli, e Canafoglia Pura Macelleria Artigiana. Le tre attività sono tra i vincitori del bando “Sviluppo e valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali” della Regione Marche (PR FESR 2021-2027, cofinanziato dall’Unione europea).

L’iniziativa, curata dallo studio di branding Premiata Fonderia Creativa, si propone come un invito a riscoprire la spesa di una volta, tra prodotti selezionati, consigli, incontri e sapori da condividere. Perché fare la spesa significa anche vivere il quartiere, coltivare relazioni e sentirsi parte di una comunità.

Il progetto poggia su tre anime, quella economica, quella sociale e quella culturale, con l’obiettivo di far percepire via San Francesco non solo come un luogo dove fare acquisti, ma come uno spazio vivo a cui appartenere. La via, riconosciuta nella memoria cittadina come una delle arterie più eleganti e belle di Jesi che collega i quartieri alti al centro, è infatti fatta di persone, cultura, incontri, abitudini e racconti che continuano a vivere ogni giorno. Nei prossimi mesi, questa visione comune porterà nel quartiere e lungo la strada nuove iniziative e attività pensate per coinvolgere direttamente i cittadini.

“Buona è la Via” si presenta alla città con un’identità visiva calda e riconoscibile, raccontata attraverso una mappa illustrata che ritrae i volti dei bottegai, i piatti della tradizione e i momenti di convivialità in famiglia. Un invito aperto a tutti gli jesini a tornare a vivere la strada, riscoprendo la qualità artigianale e il valore umano del commercio sotto casa.

Nella foto: da sinistra Matteo Agostinelli (Mastrofruttaio), Francesco Corinaldesi (Pescheria Gastronomia Corinaldesi) e Fabio Canafoglia (Canafoglia Pura Macelleria Artigiana)

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