Il Mercatino di Natale nel suggestivo borgo di Serrungarina: tradizioni, spettacoli e magica atmosfera

COLLI AL METAURO – Un borgo che sembra un dipinto, la magica atmosfera delle festività natalizie, una comunità laboriosa e appassionata: sono questo gli ingredienti sapientemente miscelati che da dodici edizioni caratterizzano il Mercatino di Natale di Serrungarina.

Tre le date di uno degli eventi natalizi di maggior successo: domenica 29 novembre, domenica 6 e martedì 8 dicembre. Ad organizzarlo l’Associazione Metauro Eventi ODV, in collaborazione con la Pro loco di Serrungarina, con il patrocinio del Comune di Colli al Metauro, Provincia di Pesaro Urbino, Consiglio regionale delle Marche e Itinerario della Bellezza-Confcommercio Marche Nord.

La manifestazione fa parte anche quest’anno del circuito “Il Natale che non ti aspetti” dell’Unpli Pesaro Urbino.

Variegato e di qualità, come sempre, il programma che animerà le tre giornate, pensato per tutta la famiglia, tra tradizione, arte, musica, spettacoli e gastronomia. E nel cuore del centro storico, che conserva quasi intatto il suo circuito fortificato, lungo i suggestivi vicoli si snoda il ricchissimo mercatino. I visitatori potranno trovare oltre 60 espositori tra hobbisti, artigiani, produttori locali con tante idee regalo interessanti e originali.

Nel borgo, conosciuto anche per la sua lunga tradizione legata al presepe, il sipario si alzerà l’ultima domenica di novembre alle 14.30 con il taglio del nastro da parte degli organizzatori e delle autorità, e l’inaugurazione della via delle scuole. I più piccoli saranno assoluti protagonisti: gli alunni degli istituti comprensivi di Montefelcino e Saltara, infatti, hanno addobbato con le loro creazioni una caratteristica via del borgo, che come nelle passate edizioni, lascerà tutti meravigliati.

Sarà solo l’inizio di tre giornate entusiasmanti per bambini e bambine. Il cantafavole Gianluca Lalli domenica 29 presenterà Gianni Rodari in musica: concerto e laboratori. Domenica 6 il coro dei bambini della parrocchia di Tavernelle animerà con canti natalizi il mercatino che poi s’accenderà con le affascinanti performance di fuoco del Mangiafuoco. Al termine lo spettacolo in piazza Serafini. Infine, martedì 8 uno degli appuntamenti più attesi. A Serrungarina arriverà Bimbobell, l’autore originale della “Danza della panza”, noto anche per la sua partecipazione allo Zecchino d’Oro, con uno spettacolo per grandi e piccini. Una giornata fantastica che sarà ancor più magica con gli elfi di Babbo Natale, folletti e saltimbanchi tra le vie del borgo con il loro carretto musicale. In tutte tre le giornate anche l’animazione a cura di Trilli ed Avis. E non mancherà la casa di Babbo Natale dove scattarsi una foto ricordo e imbucare la propria letterina.

Imperdibile nella giornata inaugurale lo spettacolo delle eleganti Farfalle Bianche luminose che su trampoli attraverseranno le vie del centro storico, regalando uno spettacolo unico ed emozionante.

Una coinvolgente colonna sonora accompagnerà le tre giornate: domenica 29 si partirà con la Salt Peanuts Band e la loro musica itinerante tra swing, rock’n’roll e i grandi classici della musica italiana. Si proseguirà, il 6, con I Morettas, un viaggio tra i brani più amati della musica italiana, per concluder l’8 con i Zampognari del Montefeltro.

Come ogni edizione, anche l’arte avrà tanto spazio. Si potranno ammirare le esposizioni di opere fotografiche di Emanuela Regini e Michele Campanelli, la mostra di pittura ad olio a cura di Maria Rita Meloni e quella di sculture degli Scalpellini di Sant’Ippolito.

Il mercatino è da sempre anche l’occasione per una immersione nelle tradizioni e nelle atmosfere natalizie, che l’arte presepiale sa regalare. A Serrungarina fa parte della vita, della storia e della tradizione del borgo e quello meccanizzato ideato e realizzato dai fratelli Valentini è uno dei più grandi della regione. Sviluppato su oltre 200 metri quadrati, nasce più di 30 anni fa: oltre alla natività, sono ricostruite fedelmente scene di vita quotidiana.

Da un presepe all’altro, l’8 dicembre andrà in scena quello vivente a cura dell’associazione italiana Guide e Scout d’Europa. Un’assoluta novità che promette di far vivere grandi emozioni. Inoltre, in tutto il periodo delle festività sarà visitabile la mostra “I presepi del borgo” a cura di Odv “Borgo Ville c’è”.

E nel paese della celebre Pera Angelica non mancheranno appuntamenti e proposte dedicate al gusto. Il 6 dicembre è in programma lo show cooking in collaborazione con Terre Marchigiane Bio e in tutte le giornate apriranno la tensostruttura riscaldata in piazza dove degustare varie specialità, la cantina della Pro loco all’insegna delle tipicità e quella che proporrà dolci, cioccolata calda, castagne e vin brulè.

Uno dei principali obiettivi di Metauro Eventi è da sempre la promozione turistica. Nel periodo del mercatino arriveranno a Serrungarina oltre 80 camper da varie parti d’Italia che saranno accompagnati in un tour alla scoperta delle bellezze ed eccellenze del territorio. L’organizzazione è curata dall’associazione Scarpe sciolte.

Serrungarina e il territorio comunale di Colli al Metauro sono la base ideale per visitare città come Urbino, il cui centro storico è patrimonio dell’umanità UNESCO, Fano e la Basilica di Vitruvio, Pesaro Città Creativa Unesco della Musica, e i tanti borghi ricchi di storia, arte e cultura.

Confermati, inoltre, i raduni che porteranno i partecipanti a conoscere il borgo: il 29 novembre la “Pedalata di Natale” con l’associazione Muli stracchi; il 6 dicembre “Babbo Natale in Macchina d’Epoca”, organizzato da “Club Amici Automoto storiche” di Cattolica, “Le rombanti” di Pesaro e “Autoclub storico” di Cattolica” e, infine, l’8 “Babbo Natale in Fiat 500” curato da “Fiat 500 Club Italia” Pesaro.

Per raggiungere il Mercatino di Serrungarina si potrà usufruire del servizio di Bus Navetta gratuito con partenza in Zona Bocciodromo (Tavernelle).

L’ingresso è gratuito. L’orario del mercatino è dalle 10.30 alle 21.

Ulteriori informazioni nelle pagine social dell’evento.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati