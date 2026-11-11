“Se vuoi che te lo do sulla fronte. Minacciato con un bastone nel mio terreno durante una battuta al cinghiale”

L’uomo era a bordo di una Fiat Panda. “Ho fotografato il bastone puntato contro di me ed una ricetrasmittente sul sedile”. I Carabinieri: “Non è un cacciatore”. Nella stessa zona tre precedenti con armi da fuoco

di GIUSEPPE CHIUCCHIÙ

MONTECAROTTO – Una mattinata di lavoro in campagna si è trasformata in un episodio di minaccia e intimidazione. È successo mercoledì 11 novembre, intorno alle dieci, in contrada Bacucco, all’interno di una mia proprietà privata.

Un uomo, alla guida di una Fiat Panda 4×4 nera, si trovava fermo con l’auto dentro il mio terreno. Mentre pulivo i canali di scolo, ho notato la vettura e ho scattato una foto. Dall’abitacolo è arrivata una voce con insulti.

Quando gli ho contestato la presenza non autorizzata, ha preso un lungo bastone di legno dal sedile del passeggero e lo ha fatto uscire dal finestrino, portandolo a pochi centimetri dal mio volto. «Se vuoi che te lo do sulla fronte», ha minacciato. Ho fotografato anche quei momenti: le immagini lo mostrano chiaramente con il bastone teso verso di me. Mentre arretravo, ha aggiunto: «Hai visto che schioppo ho, questo è il fucile mio».

La radio e la battuta di caccia

Alla richiesta di spiegazioni, ha risposto che cercava tartufi. Ma un’altra foto documenta un dettaglio: sul sedile del passeggero c’era una radio ricetrasmittente. Nelle vicinanze era in corso una battuta al cinghiale, con cani, cacciatori con gilet arancione e comunicazioni radio udibili dall’auto. La mia valutazione, pur senza conferme ufficiali, è che l’uomo fosse lì di posta, in appoggio alla squadra per seguire gli spostamenti degli animali.

L’uomo è poi uscito in retromarcia, continuando a brandire il bastone. Quando gli ho detto che avrei chiamato i Carabinieri, ha sfidato: «Vedrai dopo a chi do il bastone sulla fronte».

L’intervento dell’Arma e i precedenti

Ho chiamato il 112. I Carabinieri sono intervenuti e lo hanno identificato, riferendomi poi che non si tratta di un cacciatore. Poco dopo l’arrivo dei militari, anche i cacciatori hanno lasciato la zona.

L’episodio odierno non è isolato. A poche centinaia di metri, negli ultimi anni, si sono verificati altri tre fatti legati alle armi da fuoco. Il 19 settembre 2018, un cacciatore venne sfiorato a un occhio da un pallino al termine di una battuta. Il 27 novembre 2019, nel Parco del Trabocco, un cacciatore di 63 anni fu colpito al volto da una cartuccia sparata per errore da un compagno.

Infine, all’alba del 15 novembre 2025, fui svegliato da una raffica di piombini che colpì il tetto e la finestra di casa mia, fatto regolarmente denunciato.

Non ci sono elementi per collegare questi episodi tra loro, a unirli è soltanto la stessa area. Non si tratta di mettere in discussione il diritto di esercitare l’attività venatoria nel rispetto delle regole. Si tratta di capire quali controlli vengano effettuati sulle battute che si svolgono in prossimità di abitazioni, strade e proprietà private.

Ma soprattutto resta una domanda: come può una persona trovarsi all’interno di un terreno privato, minacciare chi lo sta utilizzando con un bastone puntato a pochi centimetri dal volto e allontanarsi soltanto dopo aver annunciato l’intenzione di chiamare le forze dell’ordine? Questa volta ci sono fotografie, una chiamata al 112 e l’intervento dei Carabinieri. Non soltanto una testimonianza.

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