Il Natale che non ti aspetti, a Cagli il terzo Galà di presentazione

CAGLI – Il Natale che non ti aspetti si prepara a rivivere uno dei suoi momenti più attesi: sabato 14 novembre, alle ore 17.30, il Teatro Comunale di Cagli ospiterà la terza edizione del Galà di presentazione della manifestazione, l’appuntamento che dà ufficialmente il via al percorso verso il Natale nei borghi della provincia di Pesaro Urbino.

Una serata dedicata alla valorizzazione delle tradizioni e delle tante realtà associative che, attraverso il lavoro delle Pro Loco, contribuiscono a rendere il territorio una destinazione speciale durante le festività natalizie. Il Galà sarà occasione per raccontare le novità dell’edizione 2026-2027 de Il Natale che non ti aspetti, le collaborazioni e il programma che coinvolgerà i numerosi borghi aderenti al progetto.

Le Pro Loco dell’UNPLI Pesaro Urbino che aderiscono all’iniziativa sono: Apecchio, Pro Loco Fogliense, Cagli, Canavaccio, Candelara, Cartoceto, Fano, Fermignano, Fossombrone, Frontone, Gradara, Mercatello sul Metauro, Mombaroccio, Montecchio, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Pergola, Piobbico, Sant’Ippolito, Serrungarina, Urbania e Urbino.

La serata di sabato 14, condotta da Simona Zonghetti, si aprirà con l’esibizione del violinista Michelangelo Leporini, che accompagnerà alcuni dei momenti più significativi dell’evento. Saranno presenti il sindaco di Cagli e presidente della Provincia di Pesaro Urbino, rappresentanti della Regione Marche e delle associazioni di categoria provinciali Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato, insieme al partner ASPES e allo sponsor BCC Pesaro.

Spazio anche allo spettacolo con un intervento teatrale della compagnia La Pioletta, prima degli interventi del presidente regionale UNPLI Marco Silla e dei rappresentanti dei comitati provinciali. In questa occasione sarà presentato anche l’accordo tra ASPES e il Comitato UNPLI.

La seconda parte del Galà sarà dedicata alla presentazione vera e propria delle novità dell’edizione 2026-27: il presidente Matteo Martinelli illustrerà le novità, le collaborazioni e il ritorno della lotteria, con un momento di ringraziamento agli sponsor che sostengono la manifestazione. Saranno inoltre valorizzate le nuove sinergie col mondo della formazione alberghiera e con la piattaforma Dubbing Marche. A questo proposito, in occasione del Galà, sarà svelato il progetto che rende la regione Marche la regione del Natale, in stretta collaborazione con Il Natale che non ti aspetti.

Uno dei momenti più significativi sarà quello dedicato alle Pro Loco aderenti, che saliranno sul palco insieme ai sindaci. Un’attenzione particolare sarà riservata a Mombaroccio, che celebra i 25 anni del suo evento, e a Candele a Candelara, recentemente riconosciuta come Evento di qualità UNPLI. Per entrambe le realtà è prevista la consegna di una targa celebrativa.

Tra le iniziative più attese dell’edizione 2026 ci sarà il ritorno della Lotteria che non ti aspetti, che ha l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e sostenere il progetto delle Pro Loco. I biglietti saranno in vendita al costo di 2,50 euro ciascuno e metteranno in palio venti premi, con un primo premio particolarmente ricco: una mini crociera nel Mediterraneo nel 2027 per due persone, con cabina doppia e pensione completa.

Tra gli altri riconoscimenti figurano buoni acquisto, tablet, prodotti enogastronomici e articoli per la casa, oltre a diverse opportunità dedicate al benessere e al tempo libero. Un insieme di premi reso possibile grazie alla generosità delle aziende che hanno scelto di sostenere l’iniziativa.

Accanto alla lotteria, tornerà anche il concorso fotografico “Il presepe più bello”, l’iniziativa che invita famiglie e appassionati a condividere la creatività e la bellezza dei propri presepi e villaggi natalizi con l’obiettivo di valorizzare una delle tradizioni più amate del Natale, coinvolgendo direttamente il pubblico e creando una grande galleria di immagini che raccontano la festa.

Tra le novità di quest’anno ci sarà inoltre il contest “Buonissimo Natale”, un nuovo progetto che arricchirà la proposta della manifestazione, mettendo in evidenza il legame tra le festività, le tradizioni gastronomiche e le eccellenze del territorio. Un ulteriore modo per raccontare la provincia di Pesaro Urbino attraverso le sue ricchezze da gustare.

Tutti gli aggiornamenti, il calendario degli appuntamenti e le informazioni sulla lotteria saranno disponibili sul sito ufficiale www.ilnatalechenontiaspetti.it e sulle pagine Facebook e Instagram.

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